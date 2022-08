Nathalia Prieto, la periodista colombiana que votará por el Balón de Oro Femenino

Recientemente Nathalia Prieto fue llamada por la revista France Football para que sea parte del jurado del Balón de Oro femenino en este año. Prieto es la directora de Fémina Fútbol, un medio de comunicación especializado en fútbol femenino que nació en 2016 cuando todavía no se tocaba el tema en medios tradicionales.

Para Nathalia este llamado es un reconocimiento al trabajo de muchos años que inició por 2011. Por medio de su cuenta de Twitter dio a conocer esta buena noticia.

“Hola a todos❤️ Quiero contarles que France Football me invitó a ser parte de l@s jurados de votación para elegir la ganadora del balón de oro😍 Un honor enorme ser la periodista (colombiana) que vote por el fútbol femenino en tan importantes premios. Pst: Mi voto se conocerá el 22/10″, posteó.

A propósito de esta labor que le fue asignada hablamos con ella en W Radio. Mencionó que esta noticia la tomó por sorpresa “me llega un correo diciendo que si quería ser parte del jurado, yo leía y pensaba que no podía ser que eso me estuviera pasando. Respondí que con todo gusto y ahí me dicen que quieren que escoja a la futbolista mujer, que han visto lo que yo hago y mi perfil se ajusta a lo que necesitan”.

Así mismo, comentó que está mirando las estadísticas de cada jugadora y a partir de ahí tomará su decisión “la verdad este año está un poco más dificil (...) se de las jugadoras, se lo que han venido haciendo, pero quiero basarme mucho en las estadísticas y tratar de ser lo más justa posible”.

También se refirió a su trayectoria siguiendo el fútbol femenino, la actualidad con la liga local y el excelente papel de la Selección Colombia Sub 20 en el mundial de Costa Rica.

Escuche la entrevista completa aquí: