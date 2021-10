Se conoce la lista de nominados para el Balón de oro 2021 masculino y femenino

La revista francesa France Football presenta los 30 candidatos a ganarse el Balón de Oro , (Ballon d'or), premio que condecora al jugador más destacado durante el último año y que en en la última entrega, se lo llevó Lionel Messi.



Además, se conocerá las nominadas al Balón de Oro femenino, al premio al mejor portero y al mejor sub-21 del año.



La lista de 30 candidatos a ganar el prestigioso galardón, que el año pasado no fue entregado a causa de la pandemia de COVID -19, es elaborada a partir de los votos de 180 periodistas de todo el mundo.



El último en ganar el premio fue el argentino Lionel Messi, que se hizo con su sexto Balón de Oro en 2020 y que figura como favorito para ganar el séptimo según las casas de apuestas, por delante del polaco Robert Lewandowski y del italiano Jorginho.



Estos son los 30 candidatos a ganar el premio:

Riyad Mahrez (Manchester City)

N’Golo Kanté (Chelsea)

Erling Haaland (Borussia Dortmund)*

Leonardo Bonucci (Juventus)

Mason Mount (Chelsea)*

Harry Kane (Juventus)

Gianluigi Donnarumma (PSG)*

Karim Benzema (Real Madrid)

Raheem Sterling (Manchester City)

Nicolo Barella (Inter de Milán)*

Lionel Messi (PSG)

Bruno Fernandes (Manchester United)*

Pedri (Barcelona)*

Luka Modric (Real Madrid)

Giorgio Chiellini (Juventus)*

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Neymar (PSG)

Rúben Dias (Manchester City)*

Lautaro Martínez (Inter de Milán)*

Simon Kjaer (AC Milan)*

Robert Lewandowski (Bayern Múnich)

Jorginho (Chelsea)*

Mohamed Salah (Liverpool)

César Azpilicueta (Chelsea)*

Romelu Lukaku (Chelsea)*

Cristiano Ronaldo (Manchester United)

Gerard Moreno (Villarreal)*

Phil Foden (Manchester City)*

Luis Suárez (Atlético de Madrid)

Kylian Mbappé (PSG)

