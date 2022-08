Contraloría encuentra fallas en viviendas de Providencia y sobrecosto en transporte

En medio de la polémica por las declaraciones del presidente Gustavo Petro de supuestos sobrecostos en las viviendas nuevas de Providencia tras el paso del huracán Iota, la Contraloría encontró dos hallazgos fiscales por $2.170 millones por los proyectos de reconstrucción y reactivación económica de Providencia.

Sobre las viviendas a cargo de Findeter, halló deficiencias en algunos materiales utilizados, como en ventanas, fisuras en pisos cerámicos y morteros de la fachada y las barandas.

Pero además señala que no hubo una adecuada planeación en los contratos para la ejecución de las obras de reparación, rehabilitación y construcción “frente a la cantidad de unidades habitacionales y los costos de los mismos, lo que generó adiciones en valor y tiempos contractuales, sin que se evidenciara justificación suficiente en los otrosíes celebrados y sus anexos”.

De hecho, aseguran que identificaron contratos con adiciones en valor superiores al 50% debido a esta situación.

También identificó viviendas que no están conectadas a ningún sistema de tratamiento o fueron conectadas a pozos no funcionales, lo mismo que viviendas conectadas a pozos sépticos existentes construidos artesanalmente que presuntamente no cumplen con los criterios mínimos de diseño.

Y en este mismo sentido evidenciaron falta de planeación e implementación del esquema de manejo de las aguas residuales de las viviendas intervenidas, toda vez que se encuentran viviendas sin el manejo adecuado correspondiente.

Mayores valores pagados

Los hallazgos fiscales son por mayores valores pagados por el Invias en el Contrato de Obra 1621 de 2020 (uno por $1.549 millones y otro por $620 millones).

Específicamente, “por el reconocimiento como ítem no previsto de costos por $1.549 millones, correspondientes a pagos por logística y transporte de equipos y maquinaria, los cuales ya estaban incluidos dentro de los precios unitarios ofertados por el contratista en su propuesta económica para la ejecución de los ítems de obra, conforme a los estipulado en el pliego de condiciones”.

Además, “se aprobó un precio unitario para el ítem no previsto No. 54, mediante el cual se le reconoce un mayor valor al contratista por $620 millones, que corresponde al valor pagado por el transporte del material requerido para ejecutar la actividad correspondiente a la instalación de elementos de madera plástica para el tablero de una pasarela”.

Entre tanto, señala que hubo atrasos en la construcción del puente Los Enamorados, lo cual “ha generado mayores costos para la ejecución del proyecto por concepto de los recursos adicionados para la ejecución del contrato de interventoría, ante la prórroga realizada al contrato de obra”.

Otros proyectos

El ente de control aseguró que, de 17 contratos interadministrativos de obra e interventoría, para la reconstrucción de obras en dragado de embalses, escenarios deportivos y la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), “se evidenció que en 12 de ellos (el 71%) se suscribieron modificaciones y otrosíes, que implican prórrogas en tiempo y adiciones de recursos”.

Y agregó que, de 9 escenarios deportivos, uno (la cancha multifuncional San Felipe) presenta empozamiento de agua, por mal manejo de pendientes y no permite la evacuación total de las aguas.