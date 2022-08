Nosotros no somos jueces de nadie: padre de Roux responde a exfiscal Martínez

El padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, respondió a la polémica generada por un anexo del informe final del ente transicional en el que se detalla un eventual entrampamiento a ‘Jesús Santrich’, así como un intento con esos fines también sobre ‘Iván Márquez’.

Tras la carta del exfiscal Martínez, en la que sugiere un Tribunal de Honor para que se conozca un “veredicto” por parte de tres académicos y religiosos de la Universidad Javeriana sobre el caso ‘Santrich’, el padre de Roux respondió que la Comisión nunca ha fungido ni fungirá como juez.

“Nosotros queremos decirlo francamente, la Comisión de la Verdad no es juez de nadie, nosotros presentamos análisis, pero nosotros no podemos condenar a nadie ni responsabilizar a nadie como culpable, no somos una entidad judicial” señaló el padre de Roux.

Adicionalmente y en referencia a la presentación del Informe Final ante la Alcaldía de Bogotá, el presidente de la Comisión manifestó que “han hecho un esfuerzo para abrirse a conversar con todos” concluyendo que, “ojalá en las escuelas no sea una conversación solamente de lo que ellos entregaron sino de otras ideas”.