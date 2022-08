Las puertas de este Palacio están abiertas para la oposición: presidente Petro

Tras de la reunión bilateral con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el mandatario colombiano, Gustavo Petro, aseguró que “cada vez que la oposición que se configure quiera hablar conmigo, las puertas de este Palacio, tan acogedor, están abiertas, siempre estarán abiertas; nosotros no le tenemos ningún temor al diálogo, a conversar, incluso, a corregir si nos demuestran que estamos equivocados”.

Así mismo, el presidente recordó que solamente lleva 15 días en el cargo y que en este tiempo “no se ha consolidado una oposición al Gobierno; ya será un proceso y la habrá, porque toda sociedad debe tener debate, no puede haber una homogenización de la sociedad en su manera de pensar y sentir, eso es un imposible. Si existiera, la sociedad no viviría, sería una sociedad muerta, pero hasta ahora lo que vemos son expresiones de cosas, pero no una oposición configurada”.

Finalmente, el mandatario recordó que todos los lineamientos de este Gobierno se han hecho públicos desde la campaña, “en estos 15 días nadie podrá decir que hemos hecho algo que es contrario a lo que habíamos dicho en campaña, hemos seguido lo que dijimos y lo seguiremos haciendo”