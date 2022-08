Los amigos también tienen discrepancias: Sánchez por interés empresarial en Colombia

A propósito de la visita de Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno de España, a Colombia, La W dialogó en exclusiva con el mandatario sobre el futuro empresarial de ambos países. En la conversación, dejó claro el interés de afianzar las relaciones en los próximos años.

Uno de los temas de la conversación fue el millonario contrato del que se estaría hablando con Sacyr para el Canal del Dique, así como el futuro de la empresa Triple A.

Según Pedro Sánchez, el mensaje que le transmitirá al presidente de Colombia, Gustavo Petro, es que “quiere contar con Colombia” y que los próximos años sean una oportunidad para reforzar la “extraordinaria relación” entre ambos países.

Cuando se le preguntó si se trataría de un “mano a mano”, como se diría de forma coloquial, indicó que, en cualquier relación entre países, así como en una amistad, puede haber discrepancias.

“Los buenos amigos también tienen sus discrepancias, tienen sus puntos que resolver, eso forma parte de las buenas relaciones de amistad y forma parte de las relaciones de países, las relaciones no son perfectas al 100%”, aseguró Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno Español también aseguró que España tiene mucho que aprender de Colombia y espera que las relaciones continúen por un bien camino.

“Nosotros, y yo personalmente, me siento muy honrado de estar en Colombia, esa ansia de Colombia por reestablecer la paz, superar conflictos, España tiene mucho que aprender. Para mí, el cuidar las relaciones no es algo que hago como presidente, sino porque tengo una convicción, no solo política sino personal, de la extraordinaria importancia estratégica que tiene Colombia para España”, explicó Sánchez.

