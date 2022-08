La jugada oculta detrás de la candidatura de Álvaro Hernán Prada para el CNE

Hoy el Congreso en pleno elegirá a nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral. Uno de ellos es el candidato que del Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe.

Se trata del exrepresentante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada, quien hace apenas dos días, el lunes de esta semana, fue llamado a juicio por la Corte Suprema de Justicia como presunto autor del delito de soborno de testigos en actuación penal. El mismo caso por el que está imputado el expresidente Álvaro Uribe.

De acuerdo con el llamamiento a juicio Prada “habría instrumentalizado y aprovechado la condición de congresista para conservar su liderazgo político y también para abordar al testigo de la actuación penal a través de un intermediario, por lo cual se desviaron o se usaron de forma abusiva sus funciones como representante a la Cámara”.

La Corte tiene evidencias suficientes para pedir el juzgamiento del excongresista Prada por haber presionado al testigo preso Juan Guillermo Monsalve para que se retractara de sus afirmaciones sobre la participación del expresidente Álvaro Uribe en la creación del llamado Bloque Metro de las autodefensas. Y también para que hiciera falsos señalamientos contra el senador Iván Cepeda.

Según la acusación, le pedían a Monsalve que enviara una carta o un video mintiendo para favorecer al expresidente.

El testigo Monsalve recibió mensajes presuntamente de Prada a través de un sujeto llamado Carlos Eduardo López, conocido en el bajo mundo con los alias de ‘Caliche’ y ‘Llanero’. Oigan lo que alias ‘Caliche’ le decía a Monsalve:

“Pues ahí me llegaron estos viejos y me dijeron lo mismo. Que se comprometen. Que están todos cagados. Ese señor Prada está cagado de miedo y ese hijueputa me dijo que me ayudaba, pero que ya, ya…que me cumplían pero que todo por, por…Hagamen (sic) un escrito”.

Alias ‘Caliche’ le aseguró a Monsalve que había oído a Álvaro Uribe en el altavoz del teléfono del congresista Álvaro Hernán Prada, dando esta instrucción.

“Yo escuché directamente, me lo pusieron en altavoz al viejo ahí. Dijo “Venga mijo, será que usted puede entrar y hablar con él y que nos mande un video diciendo que ese hijueputa está prometiendo cosas que no le pudo cumplir. Que no sé qué, que sí sé cuándo y que lo que está hablando él es mierda”.

Álvaro Hernán Prada renunció en abril de este año a su curul de senador para escapar de la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia, como en su momento lo hizo Álvaro Uribe.

Sin embargo a Prada no le funcionó, la Corte conservó la jurisdicción porque determinó que presuntamente había cometido el delito como parte de su estrategia para ser elegido representante a la Cámara y mientras ejercía sus funciones de congresista.

Con esa puerta cerrada y llamado a juicio, ahora Álvaro Hernán Prada con el apoyo del partido de Uribe, intenta convertirse en magistrado del Consejo Nacional Electoral para que la Corte Suprema de Justicia pierda jurisdicción sobre él.

Los magistrados del Consejo Nacional Electoral no tienen fuero especial que les permita ser procesados por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

En agosto de 2011, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura al dirimir un conflicto de competencias, estableció que “La Fiscalía General de la Nación es la competente para investigar a los magistrados del Consejo Nacional Electoral cuando haya procesos penales en su contra”.

Nada sería mejor para Álvaro Hernán Prada que pasar a las cómodas manos del fiscal Francisco Barbosa y sus delegados.

El congreso en pleno decidirá hoy si le abre esa puerta de fuga al cuestionado exrepresentante.

Bonus track: Lo que les voy a contar es un ejemplo de falta absoluta de dignidad.

Este lunes cuando el presidente Gustavo Petro ordenó cancelar por última vez la posesión de doña Mery Jeanette Gutiérrez como ministra de las TIC, la doctora Gutiérrez en lugar de entender el claro mensaje y facilitarle una salida al jefe de Estado, decidió aparecerse en la Casa de Nariño sin que nadie la llamara.

Llegó a la hora prevista para la posesión de la directora de la Unidad de víctimas la doctora Patricia Tobón Yagarí, a reclamar que la posesionaran en el mismo acto, porque ella ya había llevado sus papeles.

Como si los papeles fueran el problema y no sus conductas documentadas aquí.

“Posesiónenme, posesiónenme”.

Varios colegas la vieron llegar como un alma en pena al Palacio sin ningún decoro y también vieron cuando algunos funcionarios le solicitaron respetuosamente que se retirara del salón protocolario para evitarse un mal rato y evitárselo al presidente.

Las presiones desde distintos frentes han sido activas en estos 17 días, llamadas, campañas en redes sociales, visitas a Palacio.

Anoche mismo, cuando voceros del gobierno habían informado que la doña Mery Jeanette ya no sería ministra, siguió empujando al Partido de la U a producir un nuevo comunicado respaldándola, como si ellos pudieran nombrarla por encima de la decisión del presidente Petro.

El absurdo documento fue impulsado por el senador Antonio Correa, a quien hace años Gustavo Petro señaló como el hombre de Enilce López, alias ‘La Gata’ y ahora es más petrista que Petro; y también por la doctora Dilian Francisca Toro que recuerda tanto a doña Mery Jeanette, especialmente por los arriendos del edificio de Programar Televisión al Partido de la U.