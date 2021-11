Magistrados rechazan denuncia de Álvaro Hernán Prada

La defensa de los magistrados de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia Marco Antonio Rueda Soto y César Augusto Reyes Medina, solicitó el rechazo de la denuncia interpuesta por el ex congresista Álvaro Hernán Prada Artunduaga.

El abogado Carlos Oswaldo De la Espriella, de la firma Delaec, radicó ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes la solicitud para que la denuncia fuera rechazada.

Prada denunció a los magistrados por el delito de prevaricato por acción cuando, a través de una decisión de la Sala Especial de Instrucción, se negaron a remitir por competencia a la Fiscalía General de la Nación la investigación en su contra, y a pesar de que aquel renunció a su curul en la Cámara de Representantes.

Para los magistrados su condición de congresista fue factor determinante para hacer un acercamiento con el testigo del caso Uribe, Juan Guillermo Monsalve.

"En este caso, los hechos puestos de presente por el ex congresista Álvaro Hernán Prada Artunduaga no revisten las características de un delito, y, por ende, se trata de una denuncia manifiestamente infundada. Aunque el otrora representante indica que los magistrados cometieron el delito de prevaricato por acción, los hechos que describe no reúnen los requisitos." dijo el abogado De La Espriella.

Cabe recordar que Prada es mencionado en la investigación por supuesta manipulación de testigos en favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

