Venezuela reafirma su “hermandad” con Cuba al felicitarla por aniversario de la revolución

El Gobierno de Venezuela ratificó este jueves la “hermandad” con Cuba al felicitarla por el 67 aniversario de la revolución cubana, liderada por Fidel Castro, y aseguró que “hoy más que nunca” ambas naciones están comprometidas en la defensa de la soberanía frente a las “agresiones” en el mar Caribe, donde Estados Unidos mantiene un despliegue militar.

El presidente Nicolás Maduro “extiende sus más profundas y fraternales felicitaciones” a “Miguel Díaz-Canel, al general de Ejército Raúl Castro Ruz y al heroico pueblo de Cuba, al conmemorarse hoy, 1 de enero de 2026, el 67° aniversario del Triunfo de la Revolución cubana”, dijo en un comunicado la Cancillería venezolana.

En el texto, el Gobierno venezolano destaca la “hermandad inquebrantable” de ambas naciones que fue “sellada” por el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y el líder cubano Fidel Castro.

“Venezuela y Cuba (...) ratifican hoy más que nunca, frente a las grotescas pretensiones imperiales de vulnerar la soberanía con bloqueos y agresiones para asediar nuestro Caribe, su compromiso irrenunciable de seguir transitando juntas como naciones hermanas, hacia el camino en la defensa de la soberanía, la paz, el socialismo y el derecho de nuestros pueblos a construir su propio destino sin tutelajes ni imposiciones”, dice el texto.

El alzamiento armado contra el Gobierno del presidente y dictador Fulgencio Batista, que llevó al poder a Fidel Castro, triunfó el 1 de enero de 1959.

Caracas y La Habana mantienen un acuerdo desde el año 2000 por el que Venezuela paga con crudo servicios profesionales cubanos, principalmente médicos y profesores, pero también expertos en seguridad y defensa.

Cuba ha expresado también su preocupación por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, cerca de aguas venezolanas, y que Caracas denuncia como una amenaza para un “cambio de régimen”.

El pasado 29 de diciembre, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, acusó a Estados Unidos perseguir un cambio de régimen tanto en Cuba como su aliada política Venezuela con el bloqueo naval a la “flota fantasma” de petroleros sancionados en el mar Caribe.