Cuándo empieza a regir jornada laboral de 42 horas en Colombia y en cuánto pagarán 1 hora de trabajo
Con el inicio de la jornada laboral de 42 horas en Colombia para el 2026, el valor de la hora (regular, extra, nocturna, dominical o festiva) trabajada aumentará.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro decretó el aumento del salario mínimo en un 23,7% para el 2026 en Colombia, dejándolo en $1.750.905, aunque con auxilio de transporte ($149.095) quedó en $2.000.000. A esto se le suma que en este mismo año la jornada laboral a la semana pasará a ser de 42 horas, lo que significa un alza en el valor de la hora de trabajo diurna, nocturna y extra.
- Le puede interesar: Los países donde la izquierda incrementó el salario mínimo y no se afectó la inflación
Se debe recordar que desde el 2023 se ha venido disminuyendo la cantidad de horas laborales a la semana:
- Desde el 15 de julio de 2023: 47 horas semanales.
- Desde el 15 de julio de 2024: 46 horas semanales.
- Desde el 15 de julio de 2025: 44 horas semanales.
- Desde el 15 de julio de 2026: 42 horas semanales.
¿Cuándo inicia la jornada laboral de 42 horas semanales en Colombia?
Según la Ley 2001 de 2021, a partir del miércoles 15 de julio comienza a regir este ajuste en la jornada laboral semanal en el país, quedando en 42 horas. De excederse de este límite, los empleadores deberán pagar horas extra diurna o nocturna, cada una con un valor distinto.
- Puede interesarle: Se ha eliminado el mito de que incremento salarial por encima de inflación producía desempleo: CGT
¿Cuánto vale 1 hora de trabajo con la jornada de 42 horas semanales en 2026?
Con el ajuste de las 42 horas semanales, los trabajadores en Colombia tendrán turnos de 7 horas, tomando como base la semana de lunes a sábado (210 horas laboradas al mes).
- También puede ver: MinTrabajo destacó el salario mínimo en medio de controversias del sector privado y sindicatos
Así las cosas, el valor de la hora para los trabajadores formales del país y que ganan un salario mínimo será de $8.337 desde el 15 de julio de 2026.
¿Cuánto vale la hora de trabajo antes del 15 de julio de 2026?
Antes de esa fecha, la jornada laboral semanal en Colombia seguirá siendo de 44 horas, por lo que el precio de la hora trabajada será menor: $7.960.
- Puede leer: Sube el valor de gasolina y ACPM desde el 1 de enero de 2026: tabla de precios por ciudad
Equivalencias para trabajadores con el salario mínimo de 2026
- Salario mínimo legal mensual vigente: $1.750.905
- Auxilio legal de transporte: $149.095
- Salario mínimo diario: $58.363
Horas extra en Colombia después del 15 de julio de 2026
- Hora extra diurna: $10.423
- Hora extra nocturna: $14.592
- Hora extra diurna dominical y festiva: $17.927
- Hora extra nocturna dominical y festiva: $22.096
Cabe resaltar que cualquier hora extra es el tiempo adicional que el trabajador destine para sus funciones luego de las 42 horas reglamentarias.
Cambios en la jornada nocturna para 2026
La jornada nocturna en Colombia para el año nuevo iniciará a las 7:00 de la noche, lo que representa un beneficio económico para los trabajadores en modalidad formal.
- Vea aquí: Lista de servicios que suben de precio con el salario mínimo: Créditos VIS, copagos de salud y más
Escuche W Radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles