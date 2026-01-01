Cuándo empieza a regir jornada laboral de 42 horas en Colombia y en cuánto pagarán 1 hora de trabajo

El Gobierno del presidente Gustavo Petro decretó el aumento del salario mínimo en un 23,7% para el 2026 en Colombia, dejándolo en $1.750.905, aunque con auxilio de transporte ($149.095) quedó en $2.000.000. A esto se le suma que en este mismo año la jornada laboral a la semana pasará a ser de 42 horas, lo que significa un alza en el valor de la hora de trabajo diurna, nocturna y extra.

Se debe recordar que desde el 2023 se ha venido disminuyendo la cantidad de horas laborales a la semana:

Desde el 15 de julio de 2023 : 47 horas semanales.

: 47 horas semanales. Desde el 15 de julio de 2024 : 46 horas semanales.

: 46 horas semanales. Desde el 15 de julio de 2025 : 44 horas semanales.

: 44 horas semanales. Desde el 15 de julio de 2026: 42 horas semanales.

¿Cuándo inicia la jornada laboral de 42 horas semanales en Colombia?

Según la Ley 2001 de 2021, a partir del miércoles 15 de julio comienza a regir este ajuste en la jornada laboral semanal en el país, quedando en 42 horas. De excederse de este límite, los empleadores deberán pagar horas extra diurna o nocturna, cada una con un valor distinto.

¿Cuánto vale 1 hora de trabajo con la jornada de 42 horas semanales en 2026?

Con el ajuste de las 42 horas semanales, los trabajadores en Colombia tendrán turnos de 7 horas, tomando como base la semana de lunes a sábado (210 horas laboradas al mes).

Así las cosas, el valor de la hora para los trabajadores formales del país y que ganan un salario mínimo será de $8.337 desde el 15 de julio de 2026.

¿Cuánto vale la hora de trabajo antes del 15 de julio de 2026?

Antes de esa fecha, la jornada laboral semanal en Colombia seguirá siendo de 44 horas, por lo que el precio de la hora trabajada será menor: $7.960.

Equivalencias para trabajadores con el salario mínimo de 2026

Salario mínimo legal mensual vigente: $1.750.905

Auxilio legal de transporte: $149.095

Salario mínimo diario: $58.363

Horas extra en Colombia después del 15 de julio de 2026

Hora extra diurna : $10.423

: $10.423 Hora extra nocturna : $14.592

: $14.592 Hora extra diurna dominical y festiva : $17.927

: $17.927 Hora extra nocturna dominical y festiva: $22.096

Cabe resaltar que cualquier hora extra es el tiempo adicional que el trabajador destine para sus funciones luego de las 42 horas reglamentarias.

Cambios en la jornada nocturna para 2026

La jornada nocturna en Colombia para el año nuevo iniciará a las 7:00 de la noche, lo que representa un beneficio económico para los trabajadores en modalidad formal.

