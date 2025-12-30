MinTrabajo destacó el salario mínimo en medio de controversias del sector privado y sindicatos

Pese a las duras criticas que han surgido desde distintos sectores empresariales y académicos, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, celebró el aumento en el salario mínimo, correspondiente al 23%, decretado por el presidente Gustavo Petro para el 2026, ya que aseguró que es la primera vez que se implementa el concepto de salario mínimo vital desde la creación de la Constitución de 1991.

“Por 34 años en Colombia no se aplicó el concepto de salario vital, tal como quedó consagrado en nuestra Constitución Política. El mandato que se me asignó al entrar al Gobierno fue la defensa de las y los trabajadores y llevar este concepto a la mesa de concertación”, señaló el ministro Sanguino.

Algunos sindicatos, como la Central Unitaria de Trabajadores, señalaron que este aumento será un factor que contribuirá al dinamismo de la economía.

“Le decimos a los empresarios, si los trabajadores tienen mejores ingresos hay mejor vida para ellos y, con absoluta seguridad, mayor productividad y un jalonamiento en la economía”, señaló Fabio Arias presidente de la CUT.

Gremios del sector agropecuario, como el de los porcicultores, manifestaron que este incremento afectará la generación de empleos y la formalización del sector.

“En el caso del Fondo Nacional de la Porcicultura, este fondo se indexa justamente por el salario mínimo, y esto implica que vamos a tener que pagar más de 23% adicional de cuota de fomento para fiscal, y esto, desafortunadamente, redundará seguramente en hacer muy difícil la formalización plena del sector, porque va a ser muy oneroso pagar este fondo parafiscal de la porcicultura el próximo año”, señaló Jeffrey Fajardo, Presidente de Porkcolombia.

