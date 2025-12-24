Petro no reveló incremento del salario mínimo, pero dijo que habrá “salario vital”

El presidente Gustavo Petro habla en febrero de 2024. FOTO: Sebastian Barros/NurPhoto vía Getty Images / NurPhoto

El presidente Gustavo Petro anunció en el marco de una alocución televisada que, por primera vez en Colombia, según él, se va a calcular el salario mínimo con base en el concepto del salario vital.

De acuerdo con su intervención se trata de un concepto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que busca “garantizar condiciones de vida dignas para los trabajadores y sus familias”.

Ahora, se esperaba que Petro revelara el monto del incremento del salario mínimo para 2026, no obstante, el único anuncio que hizo fue el relacionado con el salario vital.

El salario vital tendría como referencia la canasta mínima familiar: “Salario vital, ese concepto lo ponemos en el decreto, es lo que buscamos”, anunció.

Y agregó: “El incremento del salario mínimo deberá garantizar las mejores condiciones de vida a los trabajadores y mantener su poder adquisitivo”.

Ahora, en la alocución, Petro también insistió nuevamente en la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, por la supuesta existencia de un “bloqueo institucional”, relacionado con decisiones que podrían venir de la Corte Constitucional frente al decreto de emergencia económica.

De hecho, el presidente dijo que presentará ante el Congreso el proyecto de ley para convocar la Asamblea Constituyente y anticipó una dura discusión.