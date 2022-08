MinTIC Mery Gutiérrez prometió entregar parte de Programar TV a ex Coldeportes

Colombia

Hoy tenemos una información muy complicada sobre la designada ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Mery Janneth Gutiérrez.

En una decisión judicial, conocida por El Reporte Coronell, consta la existencia de un acuerdo de accionistas de Programar Televisión, en el que la ministra Gutiérrez, socia mayoritaria de esa empresa, se compromete a entregarle el 20 por ciento de esa compañía a Ruth Dary Forero, quien fuera alta funcionaria del Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes.

La situación es especialmente delicada porque la empresa Programar Televisión, propiedad de la ministra, se benefició de millonarios recursos de Coldeportes, mientras la abogada Ruth Dary Forero era coordinadora del Grupo de Contratación de Coldeportes.

La existencia de un documento llamado ‘Acuerdo interno de accionistas’ consta en una determinación judicial. La Sala Civil del Tribunal Judicial de Bogotá, con ponencia del magistrado Luis Roberto Suárez, resolvió en 2016 una demanda de Ruth Dary Forero a la hoy designada ministra Mery Janneth Gutiérrez.

Por cierto, la demanda fue resuelta a favor de la ministra por una formalidad: la demandante no le envió un escrito que era requisito para ejercer su derecho.

La decisión del Tribunal, que ustedes pueden ver a partir de este momento a continuación, deja constancia de dos hechos:

La demanda de Ruth Dary Forero a Mery Janneth Gutiérrez Cabezas con el propósito de que se le ordene a la hoy ministra designada suscribir la cesión del 20 por ciento de las acciones que tiene en Programar Televisión S.A., conforme al compromiso adquirido en el documento denominado “acuerdo interno de accionistas”. Más adelante la misma decisión judicial cita el llamado acuerdo de accionistas que dice textualmente: “La señora Mery Janneth Gutiérrez C., se compromete a ceder el veinte por ciento (20%) de las acciones que ostenta en la sociedad, dentro de los cinco días siguientes en que lo indique por escrito Ruth Dary Forero Montoya”.

El asunto es que la empresa de la ministra Gutiérrez ha tenido como cliente a Coldeportes como consta en la página oficial de Programar Televisión. Sucedió cuando Ruth Dary Forero era coordinadora de contratación de Coldeportes y el director de la entidad era Everth Bustamante, quien fue el jefe de la guerrilla del M-19 en Zipaquirá y hasta hace cuatro años senador uribista del partido Centro Democrático.

¿Por qué la ministra tenía que entregarle participación de su empresa a la exfuncionaria pública?

El nombre de Everth Bustamante ha sido mencionado desde hace años con relación a Programar Televisión. Hoy, a las 4:11 de la mañana, hora de Colombia, pude sostener una conversación de WhatsApp con el exsenador Bustamante, quien fue alcalde de Zipaquirá entre 2001 y 2003. Me dijo que estaba en un aeropuerto y la llamada telefónica no entraba.

La primera pregunta que le hice por WhatsApp al exdirector de Coldeportes fue: ¿Cuándo conoció a la doctora Ruth Dary Forero y qué relación ha tenido con ella? Él respondió: “La conozco desde niña y pertenece a una familia muy reconocida y respetada en Zipaquirá. Cuando yo fui alcalde (2001-2003) ella trabajó en la oficina jurídica”.

El doctor Bustamante no contó en su respuesta que, además de eso, Ruth Dary Forero fue asesora y coordinadora del grupo de contratación de Coldeportes mientras él era el director de la entidad. También pasó por alto contarme que Ruth Dary Forero fue integrante de su Unidad de Trabajo Legislativo mientras él fue senador a nombre del Centro Democrático.

La segunda pregunta que le hice fue: ¿Cuándo conoció a la doctora Mery Janneth Gutiérrez y qué relación ha tenido con ella?

Everth Bustamante respondió: “Fue la jefe de la oficina jurídica cuando yo fui alcalde”.

Le hice una tercera pregunta: ¿Qué relación ha tenido usted con la empresa Programar Televisión?

La respuesta fue curiosa: “Ya me toca abordar, si necesita alguna otra información llego en tres horas a mi destino”.

Ampliar

Ampliar

Las tres horas se cumplen justamente a esta hora. Vamos a ver si logro comunicarme.

En procura de una explicación sobre la existencia de este “acuerdo interno de accionistas” de Programar Televisión, busqué ayer a la designada ministra Mery Janneth Gutiérrez, pero no quiso hablar conmigo. Lo máximo que logré es que su amigo Hollman Morris, con quien le envié razón, me dijera: “Daniel, acabo de escuchar a la ministra decir: quiero tener un capítulo nuevo con Daniel Coronel (sic)”.

Cuando insistí en comunicarme directamente con ella, Hollman me dijo: “Primero quiere hablar contigo off-the-récord”. Pero ni en on, ni en off, quiso hablar conmigo.

También llamé a su teléfono celular a la abogada Ruth Dary Forero Robayo, quien ahora es gestora social en la Isla de Providencia en donde está casada con el alcalde Jorge Norberto Gari Hooker. En la ensoñadora Old Providence encontró el amor. Lo que no encontró fue el teléfono, porque no respondió ni mis llamadas, ni mis mensajes.

La Unidad Investigativa del diario El Tiempo reveló en las últimas horas que –pocos días antes de su designación como ministra– la doctora Mery Janneth Gutiérrez renunció a la representación legal de Programar Televisión. No hay constancia pública de que haya vendido sus acciones.

La ministra, a través de Programar Televisión, tiene demandada a la desaparecida Autoridad Nacional de Televisión (ANT) por 45.000 millones de pesos. Como la ANT ya no existe, responde por ella el Ministerio de las TIC. Hay una clarísima inhabilidad porque la ministra es contraparte judicial de la entidad que va a dirigir, cuando se posesione.