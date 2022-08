Que caiga todo el peso de la ley: mamá de menor víctima de robo de celular

“Que les caiga todo el peso de la ley”, es una de las frases de Dalys Delgado, mamá de una menor de 12 años a la que le tuvieron que coger 12 puntos en su brazo derecho por ser atracada al robarle su celular en el sector del patinódromo en Provenza, Bucaramanga.

Para las víctimas hay indignación y total rechazo ante la propuesta del Ministerio de Justicia de que los ladrones de celular paguen al menos seis meses de datos a la víctima para no ir a la cárcel y con el fin de disminuir el hacinamiento en los centros reclusorios.

Dalys contó que con esta propuesta ahora será más fácil robar, teniendo en cuenta que sería un peligro para la sociedad, ya que los delincuentes están atentando contra la vida de las víctimas antes de cometer el hurto.

“Me parece muy mal, se les hará fácil, robar, pagar y ya, pueden matar. Desde que le pasó eso a mi hija, me acuerdo de Nickol Valentina, que murió porque le robaron el celular, me parece algo terrible, son delincuentes, son un peligro para la sociedad, ya no se meten con adultos, sino con niños, con personas vulnerables, debería caerle todo el peso de la ley, no es la primera vez que acaban con vidas por robarle su celular, están acabando vidas por algo que no tiene valor”, dijo Delgado.

La menor de 12 años actualmente tiene dificultades para salir sola de su casa por miedo a que le pase algo y tiene secuelas de las heridas que le dejó un sujeto, el cual fue capturado, por robo a celular.