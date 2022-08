“Me gusta tirar para arriba a todo el mundo”: Andrés Cadavid, defensa del DIM

Andrés Cadavid, zaguero central del Independiente Medellín, pasó por los micrófonos de Peláez y De Francisco en La W para hablar de su recuperación y la pérdida de liderazgo que ha sufrido el ‘Poderoso de la Montaña’.

“Llevaba un mes completo fuera de las canchas, habían dicho que era para tres, pero gracias a Dios el cuerpo mío es muy agradecido”, dijo.

Su etapa en el Deportivo Cali

“La primera semana en Cali fue muy difícil porque venía del América. Muchos me miraban raro porque en los clásicos nos dábamos duro y obviamente esa es una de las cosas que me gustan, tirar para arriba a todo el mundo”, señaló.

“Iba decidido a que me tenía que ganar un puesto porque venía de un equipo como América, eso ha ayudado bastante”, agregó.

Su experiencia en el fútbol argentino

“Nos estaba yendo muy bien a los tres colombianos, nos estábamos adaptando con el ‘profe’ Comesaña, pero la salida del DT cuando él decidió venirse para el Junior quedó mal vista en Argentina, y a nosotros nos costó bastante volver a coger una titular”, comentó.

Goles marcados en su carrera

“Gracias a Dios he hecho varios de cabeza. Sabía que le pegaba duro, pero he practicado. He aprendido cosas nuevas”, aseguró.