¿Ceguera mental? Este es el síndrome que puede afectar sus pensamientos

En ‘La Prueba’ de Paula Bolívar, el profesor Juan Diego Gomez, científico colombiano experto en Neurociencia Computacional e inteligencia artificial explicó que el síndrome de Anton, es una condición neurológica, “Es una ceguera cortical porque se produce a nivel cerebral, es decir popularmente creemos que vemos con los ojos, pero los ojos en realidad no son mas que la puerta de entrada de la Luz hacia el cerebro.”

Según explica el experto, la imagen final que nosotros vemos se concibe es en el cerebro en el lóbulo occipital, por lo tanto estos pacientes que sufren de este síndrome, tienen una ceguera que radica en su cerebro y no en sus ojos.

Un ejemplo

" Tú te levantas una mañana y de repente te levantaste completamente ciego porque durante la noche tuviste un episodio de ceguera cortical, hubo un derrame y te levantas totalmente ciego, pero tú no eres consciente de que estás ciego, o sea tienes la sensación de ver porque los ojos están funcionando correctamente. El síndrome de Anton hace que su cerebro responda con las áreas del lenguaje y es allí donde el paciente empieza a confabular historias para no aceptar que ya no ve.”

Esta comisión es muy fuerte para el paciente ya que para tratarlo debe ser llevado a un tratamiento psicológico para que el pueda aceptar y entender que en realidad está totalmente ciego, que no puede volver a ver y que necesita un bastón.

¿Por qué ciegos del alma?

Resuelta que estas personas por tener esa ceguera mental, no puede general ninguna imagen mental, ellos no pueden recordar ni pueden soñar, sus sueños son vacíos sin imágenes. No recuerdan el rostros de sus familiares porque el cerebro es incapaz de volver a generar imágenes.

El neurólogo Gabriel Anton, que descubrió este síndrome, decidió llamarle una ceguera del alma porque va más allá de la ceguera de los ojos y en realidad impide volver a concebir cualquier pensamiento que sea visual.

¿Porque se da este síndrome?

No es un síndrome frecuente, se puede dar después de un trauma cerebral, un accidente o después de un derrame, pero también se da con el Envejecimiento natural del humano.