Los medicamentos genéricos no funcionan de la misma forma: Org. defensa del paciente

Colombia está enfrentado un desabastecimiento de medicamentos que ha perjudicado a cientos de pacientes y ciudadanos poniendo en riesgo su vida y su bienestar.

Frente a esto, la ministra de salud, Carolina Corcho indicó que una de las razones de esta problemática es la regulación de costos, escasez global, preferencias de marcas y exigencias de manufacturación, por lo que hizo un llamado a las farmacéuticas para no eludir la entrega de fármacos, especialmente para el sistema de salud.

En diálogo con Contrarreloj de W Radio, Francisco Castellanos, director de la Organización para la defensa del paciente aseguró que se trataría de un alza de costos en medicamentos que son necesarios para los usuarios.

“El beneficio es netamente económicos, las tarifas son diferentes, las ventas de canales privados dejan más ingresos, por eso preferirían venderlos a mayor costo”, dijo.

Castellanos contó que algunos de los medicamentos escaseados son los anticonvulsivantes, antihipertensivos, anticonceptivos y analgésicos, afirmando que “esto es grave porque son medicamentos de pacientes crónicos, es decir que necesitan el medicamento a tiempo”.

De acuerdo con una solución a corto plazo que dio la ministra de Salud, en la que indicó que existen los medicamentos genéricos, es decir una versión del medicamento original, Castellanos afirmó que, con estos medicamentos, al ser más económicos, se estaría generando más rentabilidad.

Sin embargo, algunos ciudadanos deciden comprar el medicamento de marca y no el genérico, pues se cree que no se tiene el mismo efecto. Frente a esto, el director dijo “es muy importante resaltar que los medicamentos genéricos no funcionan de la misma manera en algunos pacientes, sin embargo, no pasa en la mayoría de los casos”, recalcó.

Según Castellanos, hay medicamentos originales que son de estrecho margen farmacéutico y terapéutico, que no alcanza a cubrir un medicamento de origen genérico, sin embargo, enfatizó en que esto no hace que el genérico sea de menor calidad.

Por último, afirmó que este desabastecimiento está generando una “los que tienen la capacidad económica están comprando los medicamentos en los privados y los que no tienen el recurso, acuden a la tutela”.