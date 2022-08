En carrera 5k organizada en Santa Marta atracan a una de las participantes

Esta actividad tuvo como eje central la lucha contra el plástico de un solo uso, logrando recolectar durante el periodo de inscripciones más de 150 mil botellas de ese material, equivalentes a casi 2 toneladas, evitando su disposición inadecuada sobre las principales fuentes hídricas del distrito.

Sin embargo, esta jornada no terminó de buena forma para una de las participantes porque fue víctima de un atraco por parte de unos motorizados, quienes aprovechando una parte sola del trayecto le hurtaron sus pertenencias

“Dos sujetos me interceptan y uno con arma blanca me dice que ya perdí, que le entregue el celular” aseguró Alexa Morales, víctima de hurto y participante de la carrera.

Asegura que no tuvo apoyo por parte de los organizadores del evento y que, por el contrario, recibió críticas por parte de algunas personas que aseguraban que todo era un montaje, “yo me quito la camisa de la carrera, y tenía un enterizo como se ve en los vídeos, por eso no la tenía en el momento”, aseguró la afectada.

La persona a la que le robaron sus pertenencias ya instauró la denuncia correspondiente, para dar con los responsables de este hecho que alteró su tranquilidad y que puso en peligro su vida.

