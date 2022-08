No habrá tribunal de honor: padre de Roux sobre caso Santrich

En entrevista con La W, el padre Francisco de Roux, expresidente de la Comisión de la Verdad, se refirió a la polémica suscitada por el documento en el que el ente transicional se pronunció sobre el caso de Jesús Santrich, y el cual generó la gran molestia del exfiscal general Néstor Humberto Martínez, quien pidió un “tribunal de honor” sobre el tema.

De Roux descartó tajantemente la posibilidad luego de meditarla por varios días tras la solicitud de Néstor Humberto Martínez.

“No va a haber tribunal de honor, yo ya hablé con Néstor Humberto y no lo va a haber (...) me importa mucho contribuir a la reconciliación de Colombia, por supuesto desde la perspectiva de lo que nosotros hemos pedido, que la paz sea una propuesta nacional” señaló el padre Francisco de Roux.

Además, confirmó que hasta el momento no ha sido contactado ni tampoco ha buscado al Gobierno nacional con miras a un eventual apoyo en la búsqueda de la paz con el ELN y otros grupos armados, y expresó que se encuentra enfocado en “trabajar por la reconciliación de los colombianos desde la verdad”.

Asimismo, señaló que el informe de la Comisión debería ser tomado en cuenta como un texto universitario y/o escolar para la profundización en “lo que nos pasó, hubo una tragedia espantosa, Colombia no puede seguir allí”.

“Yo sí creo que es un magnífico texto, pero quiero plantear en qué horizonte, eso no es una verdad de estado, eso sería una barbaridad” afirmó el padre de Roux.

Adicionalmente, sobre los últimos hechos que muestran un recrudecimiento de la violencia en algunos territorios expresó su preocupación y señaló que para cambiar la situación de violencia la iglesia puede jugar un “papel fundamental”, así como la educación y señaló que “ojalá sean en serio” las expresiones de algunos grupos armados sobre disposición para alcanzar la paz.

“Aquí se juega en un lugar muy importante, la disposición de los militares y la disposición del alto empresariado, si no nos ponemos todos en esto yo sí creo que repetiremos tristemente la misma situación” sentenció el expresidente de la Comisión de la Verdad.

En el encabezado, escuche la entrevista completa con el padre Francisco de Roux.