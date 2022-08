Padre de Roux evalúa eventual Tribunal de Honor por controversia sobre caso Santrich

Previo a su intervención ante el Congreso de la República y en el marco de la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad ante los congresistas, el padre Francisco de Roux reveló que leyó la carta que le envío el exfiscal general Néstor Humberto Martínez, en la cual sugirió instaurar un “Tribunal de Honor” para alcanzar un veredicto final sobre el caso Santrich.

De acuerdo con lo revelado por el padre, se encuentra evaluando la propuesta realizada por el exjefe del ente acusador.

“Estoy estudiando la carta que me envió para responderle, la he recibido. Eso es lo que estoy viendo. (...) le he dicho que estoy considerando lo que él propone” manifestó de Roux.

Sobre las críticas que ha recibido la Comisión de la Verdad por ese anexo en el que se sugieren maniobras de “entrampamiento” contra el exjefe de las Farc e incluso la intención de vincular a Iván Márquez en el caso por tráfico de drogas, el padre aclaró que no se trata de un documento incluido en el informe final, sino en un “estudio” realizado por investigadores de la entidad.

“El documento termina diciendo, no termina inculpando a nadie ni señalando culpables, sino diciendo que este es un asunto que merece ser estudiado a fondo en Colombia” indicó el padre.

Al ser cuestionado sobre el reclamo del exfiscal Martínez referente a que no lo buscaron para contrastar la información, el presidente de la Comisión de la Verdad señaló que “es un documento de estudio” y que la referencia a “entrampamiento” es una cita tomada de un documento del diario El Espectador, mas no una conclusión de la Comisión de la Verdad.