JEP indagará a alias ‘101’ por supuestos nexos del general Navarrete con “paras”

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó para el próximo 2 de septiembre la continuación de la audiencia de versión voluntaria del excomandante de las Autodefensas y excapitán del Ejército, Adolfo Guevara Cantillo ‘101′, quien ha sido uno de los llamados “testigo estrella” sobre nexos entre oficiales del Ejército y paramilitares.

Además, de acuerdo con la decisión conocida por La W, ordenó el traslado de la declaración que Guevara Cantillo rindió en la Fiscalía en 2015 en la que salpicó al general (r) Jorge Navarrete Jadeth, exdecano de la Escuela Superior de Guerra del Ejército, por nexos con paramilitares cuando comandó el Grupo Mecanizado Rondón.

“Trasladar al señor Adolfo Enrique Guevara Cantillo, identificado con cédula de ciudadanía 12.629.099, información adicional para la diligencia de versión voluntaria programada”, señala la determinación de la jurisdicción.

En el documento que fue allegado al exparamilitar de cara a la audiencia ante la jurisdicción, se señala que en su momento en el 2015 ante la Fiscalía de la Justicia y Paz, Guevara Cantillo afirmó que el general Navarrete cuando comandaba el Grupo Rondón tenía vínculos con el Frente Mártires del Cesar que Guevara lideraba. Además, aseguró que antes del ascenso de Navarrete a general de la república, le envió las pruebas al “senador Galán” para impedir el ascenso, pero no hizo nada.

“Antes que ascendiera le mandé todas, todas las pruebas a este senador Galán que sale hablando tanta paja por televisión para que no lo dejaran ascender al sinvergüenza ese, y se hizo el loco para que ustedes lo sepan también” detalló ante la Fiscalía Guevara Cantillo.

En la confesión que realizó en Justicia y Paz, Cantillo aseguró que un sargento de inteligencia con el seudónimo de “Roger” era el mensajero suyo con el general Navarrete y por ejemplo sostuvo que lo citó a una reunión “porque necesitaba hablar conmigo” tras la quema de una finca del cantante Diomedes Díaz. y en la que se habría coordinado la presencia de Autodefensas en la zona tras los hechos.

“Bajé a Valledupar, me senté en un sitio de una persona reconocida de Valledupar en su oficina, me reuní con el coronel Navarrete, me expuso la situación y yo le dije bueno no hay ningún problema” detalló.

De acuerdo con el testimonio del exparamilitar, el coronel Navarrete terminó traicionándolos y permitiendo la masacre de 16 paramilitares que se ubicarían en la zona de Urumita, en la Guajira.

“Me monté en el carro y dije arranquemos de aquí que estos HP me mataron a mi gente, me fui para el hospital, me siento en la oficina del gerente y llamo a Navarrete, le digo, te estoy esperando aquí en Urumita para que me vengas a matar a mí también” contó Guevara Cantillo.

Adicionalmente, en esas diligencias ante Justicia y Paz, el excapitán del Ejército también indicó que por orden suya fue nombrado como director en el hospital de Urumita en el Cesar, un hombre de apellido Liñán.

También señaló a un excapitán del Ejército llamado Edinson Valle que, según su versión, tenía vínculos con las AUC, y el cual laboraba en su momento como profesional en el Hospital Rosario Pumarejo de Valledupar, y de acuerdo con Guevara nadie lo mencionaba porque era el que “le llevaba todas las prostitutas a los paracos”.