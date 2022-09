Museo en homenaje a Hugo Aguilar: alcalde de Suaita responde a la polémica

Ferley Sierra, diputado de Santander, pasó por los micrófonos de Sigue La W en Digital para hablar sobre el museo dedicado a Hugo Aguilar, condenado por sus nexos con grupos paramilitares en ese departamento, en el municipio de Suaita.

“Yo quedé indignado. No sabía si llorar o reír, no sabía que estaban viendo mis ojos. Vamos a tomar acciones porque las declaraciones que ha dado el alcalde no tienen ningún sentido (…). El presupuesto que debe ir para educar a nuestros niños se está utilizando para mantener al museo con trapos viejos del parapolítico Aguilar”, mencionó.

Vea aquí En Suaita hay un museo de “gobernadores” en el que solo homenajean a Hugo Aguilar

Sierra aseguró que han sido más de $900 millones los que desde 2005 se le invirtieron al museo y destacó que en la actualidad se sostiene con “el presupuesto del colegio Lucas Caballero”

“Estamos haciendo la investigación, hemos encontrado varias irregularidades. En el 2005 se hizo una inversión de $400 millones y en 2013 fueron $500 millones”, indicó.

Sobre quién maneja el museo, el diputado reveló que, según su experiencia con la gente del municipio, todo pasa por el alcalde de Suaita.

“Lo que me dijo la gente es que el alcalde es el que manda en ese museo y que a ese centro cultural no se puede ingresar sin autorización de la Alcaldía. Uno se pregunta, ¿por qué se gasta esa cantidad de plata para tener un centro para rendirle tributo a Hugo Aguilar?”, cuestionó.

“En ese mismo centro cultural el recinto del Concejo Municipal, pero en el de Suaita colocan el cuadro de Hugo Aguilar Naranjo”, agregó.

Además, Sierra recordó que “Hugo Aguilar no ha indemnizado a las víctimas, personas que fueron desplazadas porque no quisieron votar por él. Está en la cárcel por esos crímenes atroces”.

Por su parte, Elkin Chacón, alcalde de Suaita, dio explicaciones del por qué el museo destaca la trayectoria política de Hugo Aguilar.

“Esto no lo hemos hecho en mi mandato. Esto es propiedad del colegio Lucas Caballero. Aquí no solo está el salón de gobernadores de Suaita, sino también la biblioteca, el salón del Concejo, la sala de informática”, señaló.

“La condena no quita la condición de haber sido gobernador. En este centro cultural no están nuestros niños del municipio”, añadió.

Sobre por qué hay tantos elementos de Hugo Aguilar en el museo que, según sus mismas palabras es para todos los gobernadores de Santander, dijo: “lo que pasa es que si leen el nombre del segundo piso se llama Salón Gobernadores de Suaita. Claro que se le han hecho invitaciones a distintos gobernadores a que donen para poner bonito este espacio”.

Asimismo, destacó que su administración no ejerce control sobe dicho centro cultural, responsabilizando al colegio Lucas Caballero por el manejo del museo.

Además, reconoció que nunca ha pedido retirar el museo, pues, para él, “es para evaluar”.

Finalmente, Chacón, al ser preguntado sobre su actitud durante la entrevista en la que mantuvo una leve sonrisa y si se debe contar la historia de la condena de Aguilar por paramilitarismo, respondió: “en ningún momento me he burlado de las víctimas. No soy nadie para juzgar (…). En mis años de mandato nunca he ido allá”.