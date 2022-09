Alex Flórez pidió una licencia no remunerada durante el tiempo de su incapacidad

El senador Alex Flórez le pidió al presidente del Congreso, Roy Barreras, una licencia no remunerada desde este martes hasta el 20 de septiembre.

Dicha solicitud coincide con los 15 días de incapacidad médica que le certificó su psiquiatra en Medellín.

“Lo anterior toda vez que debo atender asuntos de carácter médico y es mi deber renunciar a la remuneración de los días en cuestión”, indicó el congresista.

A propósito, el senador Gustavo Bolívar aseguró que “cualquier incapacidad que tenga el senador Flórez debe ser no remunerada”.

“Los contribuyentes no pueden pagar las consecuencias de los errores de los servidores públicos. Lo que debería pedir, senador, es una licencia larga no remunerada. Un tratamiento no se hace en dos semanas”, señaló.