Héctor Mantilla denunció amenazas por su sucesor Miguel Moreno, alcalde de Florida

Por denunciar supuesta privatización en varios procesos de contratación al interior de la Alcaldía de Floridablanca, Héctor Mantilla, ex mandatario de la ciudad dulce, denunció que, su padre recibió una llamada de un familiar de Miguel Moreno, actual mandatario de esta localidad, en el que lo habrían amenazado de muerte a él y toda su familia.

Destacó que a pesar de estas intimidaciones, seguirá denunciando lo que pasa al interior de la administración. Explicó que la llamada fue grabada y está en manos de la Fiscalía.

Puede leer: Christian Nodal se presentará en Bucaramanga: así lo confirmó JG Music

Mantilla dijo que el protagonista de esta intimidación es un familiar muy cercano al alcalde Moreno.

" Es un familiar muy cercano al alcalde, quizá ofendido, no sé a qué le teme, quiso amedrentar a mi padre para que me atemorizara a mí, para que de pronto nos asustáramos para no hacer este control, en la llamaba sentenciaban que si seguía con el activismo de denunciar y esculcar las cosas en Florida, tanto mi padre, como mi vida y de todos los Mantilla, así lo dijeron, corría riesgo, si había que correr sangre, corría sangre", concluyó el exmandatario.

Lea en W: El Playón es el tercer municipio donde se delimitó el páramo Santurbán, en Santander

Miguel Moreno y Héctor Mantilla se aliaron políticamente, pero, posteriormente se fueron distanciando, tuvieron enfrentamientos y peleas políticas en las elecciones del Congreso 2022.

La W radio contactó al alcalde actual Miguel Moreno para conocer su versión, pero, hasta el momento no ha contestado. A través de prensa del municipio se explicó que, el mandatario no sabe a qué se refiere Héctor Mantilla.