Alquiler de vientre en Colombia, ¿qué tan viable es regular la maternidad subrogada?

Recientemente la Corte Constitucional le dio seis meses al Gobierno del presidente Gustavo Petro para que regule el embarazo subrogado o alquiler de vientre en Colombia, debido a esto, se ha abierto un debate en el país respecto al tema.

La psicóloga de la Universidad de Javeriana, Angélica Bernal, habló en La W sobre el vacío que hay en Colombia frente al embarazo subrogado.

“Existe en Colombia un vacío jurídico ya que no está permitido ni prohibido, por lo tanto, esta práctica se está presentando de manera constante debido a los altos índices de infertilidad y al gran número de extranjeros que vienen a nuestro país a realizar esta práctica”, explicó.

Añadiendo que por no tener una regulación, se han presentado varios inconvenientes.

Por su parte, Patricia*, quien ha alquilado su vientre en cinco oportunidades, indicó en la entrevista que “respeto la decisión de cada uno, pero si nos vamos a la historia, es una práctica que no es nueva, ha existido desde los tiempos bíblicos”.

De igual forma, aseguró que ella ha hecho esto de manera altruista, pero también ha recibido dinero por alquilar su vientre. “El derecho a la vida no tiene precio, nadie tiene derecho de decidir si podemos o no formar una familia con un bebé o no. Hay parejas que conciben la felicidad sin hijos, pero hay otros que no”.

Por otra parte, la psicóloga explicó que “nosotros hablamos de gestación por sustitución porque la maternidad no se subroga, la maternidad va más allá”.

Para finalizar, Patricia* se refirió a la petición de la Corte Constitucional de regular la subrogación de vientre. “Si la regulan sería mucho mejor y así evitamos tantas estafas y tantos problemas”.

