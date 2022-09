Daniel Quintero y Aníbal Gaviria se enfrentaron durante Congreso de Analdex

En medio de la apertura del cuarto Congreso de Analdex y luego de que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se refiriera a los recientes reconocimientos que ha recibido la ciudad, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, tomó la palabra y, delante del presidente Gustavo Petro, manifestó su inconformidad con las declaraciones de Quintero.

No pasó mucho tiempo desde que el gobernador Aníbal Gaviria comenzó su intervención cuando dijo “tengo que pedirle excusas señor presidente y a los asistentes, pero el doctor Daniel Quintero ha hecho mención aquí a algunos temas y no me puedo quedar callado”.

Le puede interesar Las promesas de Daniel Quintero con la plata de UNE

El mandatario regional aseguró que “el reconocimiento que el mundo le hace a Medellín no es el reconocimiento por los últimos dos o tres años”. Gaviria tuvo que interrumpir su intervención ante los aplausos de los asistentes en el auditorio del hotel Inercontinental de Medellín.

Gaviria siguió y dijo “es el reconocimiento, no a un gobierno, no a una persona, pero es el reconocimiento al trabajo de una sucesiva serie de gobiernos, gobiernos distintos”.

Al finalizar el acto, el alcalde Daniel Quintero aseguró que no entendía la molestia que el gobernador había hecho evidente en la tarima, sin embargo, luego dijo que “nosotros mostramos cómo en los últimos nueve años hubo un incremento en la tasa de desempleo en Medellín de más de 60.000 empleos, obviamente eso toca su gobierno”.

Dentro de las posibles causas de la inconformidad de Gaviria, Quintero también señaló sus denuncias contra presuntas irregularidades en Hidroituango. Finalmente dijo “pero nosotros de lo que estábamos hablando era de cómo eso ha mejorado en nuestro periodo”.