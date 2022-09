Amenazan a directora de la Corporación Centro Histórico de Santa Marta

La directora de la Corporación Centro Histórico, Diana Giraldo, ha venido denunciando la situación que se presenta en esta zona turística de la ciudad ante el aumento de vendedores informales y habitantes en condición de calle; denuncias que han puesto en peligro su integridad.

La entidad ha liderado una campaña que busca recobrar la tranquilidad del sector, no obstante, han sido afectados en reiteradas ocasiones por estas personas que han llegado hasta los insultos y las amenazas.

“Lastimosamente volvía a ser víctima de estas personas que están en el parque de los novios. La situación es bastante delicada en materia de seguridad y orden público. Una persona llega a agredirme y me dijo que si me volvían a ver me cortaban la cara”, manifestó Diana Giraldo, directora de la Corporación Centro Histórico.

Según lo informado por la organización, los comerciantes y residentes de esta zona tienen pérdidas de más de 650 millones de pesos debido a los robos a establecimientos, cámaras de seguridad y rejillas, generando un detrimento patrimonial.

Finalmente, hacen un llamado a las autoridades distritales y de Policía para realizar una intervención interinstitucional al parque de los novios, debido al descontrol de la zona que tiene en riesgo la sana convivencia de la ciudadanía y visitantes.