Abren nuevo proceso fiscal contra Intec de la Costa de la UT Centros Poblados

Siguen saliendo presuntas irregularidades de las empresas que componían la Unión Temporal Centros Poblados. La W conoció en primicia que la Contraloría abrió un nuevo proceso de responsabilidad fiscal contra Intec de la Costa por 1.035 millones de pesos.

Y es que esta empresa estaría enredada en la pérdida de recursos para la construcción de la piscina semiolímpica en el municipio de Providencia y Santa Catalina, pues al llegar a la fecha de terminación de la obra, que era en noviembre de 2019, la obra sólo tenía una ejecución del 30%.

Pero no solo eso si no que le giraron a este contratista $679 millones, que era lo correspondiente al 37% del valor total del contrato, pero ejecutaron solamente el 30% de este, lo que conllevo a que la obra no fuera terminada, ocasionándole un daño patrimonial al Estado, como consecuencia de la pérdida de la inversión realizada en la construcción de la piscina semiolímpica en el municipio de providencia y Santa Catalina.

El consorcio Semiolimpic Pool- 2018, que fue a la que le dieron este contrato, estaba integrado por las siguientes personas jurídicas: - Ingeniería y estudios técnicos de Colombia S.A.S, con una participación del 60%; L&M BUILDINGS S.A.S, quien tuvo una participación del 5%; BETCON INGENIERIA S.A.S. con una participación del 25% e Intec de la Costa S.A.S con una participación del 10%.

Recordemos que tras el escándalo de Centros Poblados la Contraloría está haciendo una revisión de los contratos entre 2014 y 2021 en los que haya participado Intec de la Costa directamente o a través de consorcios y uniones temporales, luego de que embolataron el anticipo de los $70.000 millones extraviados para llevar internet a las zonas rurales del país.

En medio de esas averiguaciones, en noviembre del año pasado la Contraloría General de la República vinculó a la firma Intec de la Costa SAS, socio de la Unión Temporal Centros Poblados, a un proceso de responsabilidad fiscal por más de $1.337 millones que abrió en el departamento de Sucre por irregularidades en el fallido proyecto de construcción de un puente militar sobre el río San Jorge, en la vereda La Solera del municipio de Caimito, donde está perdido el anticipo de $1.253 millones entregado al contratista (Consorcio Puente San Jorge 2019).