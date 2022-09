Llena de romanticismo: así es ‘Have I told you lately’ de Sébastien Izambard

Sébastien Izambard, cantante francés y miembro de Il Divo, pasó por los micrófonos de Contrarreloj de W Radio para hablar de su nueva canción, ‘Have I told you lately’, y el lanzamiento del álbum ‘From Seb With Love’ el 28 de septiembre.

“Esta canción me gusta, la escuché y desde ahí comencé a trabajar en este álbum de jazz, algo más amoroso, más romántico. También es una forma para agradecerle a mis seguidores”, comentó.

Asimismo, reveló que sus compañeros en Il Divo lo apoyaron para que hiciera, al igual que ellos, una canción como solita.

“Los chicos me apoyan. Al final termina siendo importante volver a las raíces de lo que hacíamos, también soy compositor y productor. Quería mostrarles a las personas este tipo de música, algo diferente”, comentó.

De igual forma, se refirió al por qué agregaron partes en japonés en su canción, explicó por qué quisieron entrar en ese mercado.

“Lo firmamos por Universal Music en Japón y queríamos hacer algo para nuestra fanaticada en ese país. La canción habla de sobrepasar la pandemia, de cómo sobreponerse a esto”, indicó.

Además, habló de su última visita a Bogotá, Colombia, cuando tuvo un fuerte dolor de espalda, una anécdota que recordó con humor.

“Recuerdo que fue horrible, tenía mucho dolor. Tenía una mochila y llegó el momento en el que no podía caminar, no podía moverme y luego me tocó salir al escenario, ahí se me olvidó”, dijo entre risas.