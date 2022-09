Gustavo Petro plantea dar bonos a adultos mayores con dineros de fondos privados

En medio de la posesión de varios funcionarios, el presidente Gustavo Petro planteó una vez más una reforma pensional que beneficie a los más de 3 millones de adultos mayores que no reciben una pensión. Por eso, puso sobre la mesa la opción de otorgar un bono que estaría sobre los 500 mil pesos y saldría de los fondos privados.

“Hay una cantidad de 1 billón y pico de recursos para adulto mayor, a través de los bonos de 70 mil que no le quitan el hambre a nadie. Debe pasar a Colpensiones en espera de lograr que la reforma pensional irradie recursos hacia el programa adulto mayor, ubicando la opción por primera vez en la historia de Colombia de 100% de cobertura pensional a través de un bono que de 80 mil pase a ser de 500 mil y haga que el viejo hoy no pensionado y la señora sabia hoy no pensionada, puedan superar la línea de pobreza. Pero la cantidad de esos recursos son tres millones por 500 mil mensuales que implica una reforma pensional”, dijo el Mandatario.

A esto el Mandatario agregó: “es decir que, parte de las cotizaciones que quedan en los fondos privados entren a Colpensiones originando el sistema de pilares”.

Así las cosas, con este anuncio, este presupuesto para el adulto mayor no estaría en manos del Departamento de Prosperidad Social, por lo que el Presidente insistió en que esa entidad debe ser reformada en su totalidad e incluso se tiene que replantear el programa de Ingreso Solidario del anterior Gobierno porque no tendrá financiación para el 2023.