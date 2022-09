‘Al diablo la maldita primavera’, el libro que explica al detalle el dragqueenismo

Alonso Sánchez Baute, escritor colombiano nacido en Valledupar, es el autor del libro ‘Al diablo la maldita primavera’, el cual ganó un premio nacional de novela en el año 2002.

Próximamente se estrenará la serie ‘Leandro Díaz’, en el que Baute hizo parte del equipo de libretistas y ha tenido la oportunidad de ver algunas grabaciones de escenas.

El escritor calificó la seria como ‘hermosa’ y aseguró que “a Colombia le va a gustar muchísimo”.

Respecto al protagonista de la telenovela, en su primer momento ‘se asustó’ ya que no lo conocía, no sabía de sus rasgos, características y lo más importante, de su trabajo, esto al no ser un seguidor de la música vallenata.

Sin embargo, el escritor manifestó que: “me ha sorprendido, no solo su trabajo actoral de Silvestre, sino, adicionalmente su trabajo”.

Su obra ‘Al diablo la maldita primavera’ cumple 20 años de haberla publicado; es una historia explica lo que es el dragqueenismo, algo que en esa época estaba surgiendo en Chapinero, barrio de Bogotá.

Actualmente, las orientaciones son conocidas por los ciudadanos, al menos en Bogotá, y que por lo tanto no hay que explicarlo, según el escritor.

“Hoy a nadie en este país hay que explicarle lo que es el dragqueenismo porque hay cualquier cantidad de programas de televisión y concursos de televisión que han permitido que todo el grueso de la población sepa perfectamente lo que es ser un drag queen, un transexual, un transformista, un travesti”, comentó.

El libro aún se conserva en el mercado, con un cambio de editorial.

“Hicimos el cambio de esta nueva edición que además bellísima, trae una portada de una de las drags queen más importantes que tiene Colombia”, añadió.

El lanzamiento lo hicieron el 28 de junio de 2022 en el marco del orgullo gay y fue presentado por Alejandro Gaviria.

Su obra ‘La mirada de Humilda’ relata lo que fue su relación con su mascota.

“Es la historia de mi relación con mi perra durante los 14 años que vivimos juntos. Es una historia de amor, de amistad, de duelo, porque la escribí luego de su muerte”, indicó.