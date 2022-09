La historia de Alicia Wonderland, la marca de zapatos exitosa en Colombia

Sergio Serrano, creador de Alicia Wonderland, una marca de zapatos que es ejemplo de éxito en Colombia, dialogó con W Fin de Semana y contó cómo pasó de no tener trabajo a ser un emprendedor.

“Empecé hace más de 13 años. Soy ingeniero mecánico de la Universidad Industrial de Santander (UIS), en ese momento había muchos paros y nos cancelaron el semestre y en mi familia la situación económica era bastante compleja”, mencionó.

“‘Me tengo que poner a hacer algo’. Dije voy a hacer una marca de camisetas , pero me di cuenta que no tenía ni idea de telas, ensambles, solo las ganas de salir adelante. Cuando volví a la fábrica, porque mis padres toda la vida han trabajado en calzado, vi unos tenis que no me gustaron y comenté ‘puedo hacer zapatos”, agregó.

A pesar de que su padre le dijo que no fuera emprendedor porque no quería que pasara las penurias de ellos, Sergio siguió adelante con su idea.

“Mi mamá me prestó 200.000 pesos, me presentó a los proveedores y el 2 de mayo del 2009 salieron los primeros. No tenía una cámara digital, les tomé fotos, las edité y las subí a mi Facebook. Ni mis amigos ni mi familia me compraron, pero la gente en redes me comenzó a preguntar por los zapatos, entonces me fui a vender puerta a puerta”, afirmó.

Finalmente, reveló que el nombre Alicia Wonderland viene del nombre de su mamá y la combinación con una película.