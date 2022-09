Salvatore Mancuso criticó que la JEP les imponga una “última oportunidad”

El excomandante de las Autodefensas, Salvatore Mancuso, envió una carta al presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, en la que confirmó que participará voluntariamente en la “audiencia única de verdad” que fijó la jurisdicción para definir como una “última chance” si tanto Mancuso como “Jorge 40″ ingresan al tribunal transicional.

Eso sí, alertó que en sus condiciones actuales de aislamiento en Norteamérica le sería imposible asistir a la diligencia, llamando la atención de la JEP.

“Expresar mi plena convicción y compromiso de comparecer y participar como lo he hecho hasta ahora, en las citas con la justicia y esta no será la excepción. Lo haré con la misma voluntad de resarcir que me ha acompañado estos 16 años de reclusión, apegado al principio de centralidad de las víctimas y a las garantías para salvaguardar mis derechos fundamentales” señala la misiva.

Pero al tiempo, el exjefe paramilitar recluido en Estados Unidos criticó duramente a la jurisdicción y al magistrado Cifuentes, expresando que llamar la audiencia como “última oportunidad” para aportar verdad plena en su condición de “enlace” con altos mandos de fuerza pública, es desconocer su participación en justicia y paz.

“Decir que esta es la “última oportunidad” para que aportemos la verdad es manifestar que el trabajo realizado por Justicia y Paz y la comparecencia de los postulados junto a la participación de las víctimas no han valido la pena o no han tenido asidero como resultado de un sistema de justicia transicional, o en su defecto, que hayamos incumplido durante todos estos años” sentenció Mancuso.

Además, cuestionó que, según él, conocedores del conflicto como el padre Francisco de Roux y la magistrada Alexandra Valencia “de tanto en tanto van salpicando los medios de comunicación, en los cuales reducen mi participación en el conflicto armado a la condición de un capo mafioso al servicio del Estado”, afirmando que las AUC así como otros grupos armados se nutrieron del narcotráfico, pero no se puede desconocer su condición de excombatientes.

“Es inocultable que enfrentamos una lucha contrainsurgente con tantísimas imbricaciones que nos llevó a luchar por el control del poder territorial, social, político y económico de las regiones, a la búsqueda y sustitución del poder estatal donde este no cumplía con su función, o por conveniencia nos la delegaba y por ello, a tener dominio y control de buena parte del territorio nacional, de buena parte del parlamento colombiano (y del Estado), como en efecto lo conseguimos” manifestó Mancuso.

Finalmente expresó que enviaron a la JEP un recurso con algunas preguntas en las que buscan precisiones sobre el carácter de la diligencia, garantías para las víctimas y “unos mínimos estándares restaurativos y salvaguarda de nuestra dignidad”.