“Esto es el descaro mayor”: Julio Sánchez Cristo sobre irregularidades en Emcali

Cali

Julio Sánchez Cristo, director de La W, se pronunció sobre las revelaciones hechas por este medio sobre un millonario contrato firmado por las Empresas Municipales de Cali, Emcali, el cual tendría exagerados sobrecostos según denuncias del sindicato de la entidad.

Sobre el contrato en cuestión, que se realizó con la Unión Temporal AMI, el gerente Juan Diego Flórez respondió a este medio: “Lo que la entidad revisa es que el precio global de los medidores, la mano de obra, el centro de control, esté debajo de los precios oficiales. Las entidades no nos metemos con las ofertas, recibimos la oferta”.

Sin embargo, en medio de la entrevista, Sánchez Cristo hizo duros cuestionamientos a estos hallazgos, reiterando la pregunta sobre cuál es el origen de un proyector de 700 millones de pesos.

Ante la respuesta del gerente Flórez, quien explicó que el proyector sale de la oferta del proveedor, Sánchez Cristo insistió: “¿Un proveedor cobra lo que le da la gana y no se contrata con otro proveedor?”.

“Señor gerente de las Empresas Públicas de Cali: no insista, no le estamos preguntando por todo el contrato. Está comprando un proyector de 750 millones de pesos, ya celebró el contrato, ¿cuál es el contexto? Ahora sí usted nos cree tontos: no nos fijemos en el de 750 porque puso otros ítems que pueden ser más baratos y por eso se compensa”, agregó Sánchez Cristo.

Ante las reiteradas explicaciones del gerente, el director de este medio intervino: “No entiendo dónde están las autoridades de control, hay que judicializarlo inmediatamente. Esto es el descaro mayor, que pague Cali (…) ¿dónde están las autoridades, el contralor o la Fiscalía”.

Además, calificó el fenómeno como “la feria del billete en las Empresas Públicas de Cali”.

Escuche este comentario de Julio Sánchez Cristo en La W: