Las explicaciones de directivos de la Universidad Sergio Arboleda que no cuadran

Los directivos de la Universidad Sergio Arboleda han hecho dos sesiones virtuales con estudiantes y padres para explicar, relativamente, la pérdida de la acreditación institucional de alta calidad.

Han dicho que las sesiones son para contestar todas las preguntas pero, ¡qué va!, hay unas que siempre se saltan:

La primera es ¿Qué va a suceder con el rector magnífico Rodrigo Noguera Calderón, causante de la situación del centro de estudios?

La segunda: ¿Seguirá la universidad en manos de la familia Noguera?

En los chats de esas reuniones virtuales pasan y pasan esas preguntas, se repiten una y otra vez, pero la señorita moderadora las filtra, parece no verlas.

Así como nadie ha visto al rector Rodrigo Noguera Calderón en estos días. No ha acudido ante estudiantes y profesores para dar una explicación sobre sus andanzas que causaron la medida preventiva, cuya expedición despojó a la universidad de su acreditación institucional.

El que llegó fue su hermano, Jorge Noguera:

El rector adjunto, hermano del rector magnífico, no se extiende en explicaciones.

En la reunión online con los estudiantes permaneció mudo la mayor parte del tiempo, sentado entre dos resignados explicadores que no son miembros de la familia controlante del claustro. Familia de la que no se habla pero que puntualmente recibe beneficios. Dentro de los favorecidos con pagos y prebendas hay hermanos, hijos, esposa e hijastro del rector magnífico Rodrigo Noguera Calderón.

El mismo rector que se compró una finca para él, llamada “Los tres hermanos”, y pagó una parte grande con cheques girados por la Universidad.

El rector magnífico que usó una empresa suya para donarle una hacienda llamada Humapo a la Fundación Universidad Sergio Arboleda, controlada por él. A su vez esa fundación la entregó en explotación a otra empresa del rector. Un yo con yo, probado documentalmente y disfrazado de altruismo.

El mismo rector magnífico que vende edificios de la universidad que terminan arrendados por la misma universidad. Es decir pagando arriendo en lo que era suyo.

Pero volvamos a las sesiones de explicación a las que el rector magnífico no fue.

El vicerrector académico Germán Quintero, uno de los explicadores, se enreda un poco tratando de tejer un lenguaje para no admitir que la Universidad Sergio Arboleda perdió la acreditación institucional.

La verdad es diferente. La norma, el artículo 51 del acuerdo de acreditación, señala expresamente que una universidad PIERDE la acreditación de alta calidad cuando el Ministerio de Educación le dicta medida preventiva.

Sin embargo, el vicerrector de gestión académica, José María del Castillo, insiste en que se trata solo de una suspensión:

Lo que dicen los vicerrectores a estudiantes y padres no se ajusta a la verdad. La misma mañana en la que reveláramos aquí la noticia, el Ministerio de Educación emitió un comunicado en el que señala que no hay recuperación inmediata de la acreditación sino que, si el plan de mejoramiento es aceptado por el gobierno, la Sergio Arboleda tendría que iniciar un nuevo trámite -vale decir desde cero- para acreditarse.

El vicerrector del Castillo quizás lo recuerda en su sesión explicativa para los padres, porque minutos después de afirmar que es solo una suspensión, empieza a admitir que puede ser más que eso.

El Ministerio sí lo tiene claro. Una alta fuente consultada anoche me confirmó que la Universidad Sergio Arboleda perdió su acreditación institucional de alta calidad.

No es culpa de los estudiantes, ni de los profesores que han cumplido con su deber. Los programas académicos continúan pero acreditación institucional no hay, la Sergio Arboleda ya no es de alta calidad. El responsable de esta situación es la persona a quien nadie menciona. Como si no existiera: El rector magnífico Rodrigo Noguera.

Su hermano, el rector adjunto Jorge Noguera, cierra la sesión de explicaciones, sin pronunciar palabra sobre el futuro de su hermano, sin nombrarlo siquiera:

Evidentemente las cosas no son fáciles.

Está pendiente otra decisión ya no del Ministerio de Educación sino de la Alcaldía de Bogotá que investiga el uso que el rector Rodrigo Noguera le ha dado a la Fundación Universitaria Sergio Arboleda, Fundeusa. Un asunto que podría tener desarrollos en los próximos días.

Bonus track

Está en problemas el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone. La agencia Reuters reveló en las últimas horas que tuvo una relación íntima con una subalterna suya en el banco. Así lo determinó la investigación de una firma de abogados contratada por la junta del BID.

Esto va en contravía del código de ética de la institución.

El informe dice también que Claver-Carone abuso de su poder y entre otras cosas despidió a empleados del banco por problemas personales.