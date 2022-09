“Exigimos acciones penales para corruptos”: concejal Juan Martín Bravo sobre Emcali

Acciones de tipo penal, solicitó el concejal caleño por el partido Conservador, Juan Martín Bravo, ante las irregularidades descubiertas al interior de Empresas Municipales de Cali, Emcali.

“Lo que hoy ya queremos es acciones penales, Emcali ha sido saqueado por años. Es la demostración de la feria de la contratación en Santiago de Cali, esto ha pasado por años. Cali, con todas sus dependencias, parece una finca, no ha llegado nadie de forma técnica sino de forma política, no hay nada por meritocracia, hay gente que no es idónea porque son amigos del alcalde”, manifestó.

Bravo aseguró que los caleños ya no quieren más explicaciones por parte de Emcali, ni de secretarios, ni del alcalde, ya que lo que se necesita es aplicar acciones de tipo penal a los responsables de los hechos de corrupción.

Según el cabildante, en la entidad se han encontrado hallazgos de detrimento patrimonial por más de $17.500 millones y no ha pasado absolutamente nada.

“Como caleño me duele lo que pasa con mi ciudad porque cada día vemos un escándalo de corrupción en Cali”, puntualizó el concejal.