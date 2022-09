Absurdo hablar de un cese multilateral cuando ni hay negociación: MinDefensa

Luego de que el presidente de Colombia Gustavo Petro, desde Estados Unidos, anunciara que propondrá un cese del fuego multilateral en el marco del proyecto de la paz total, que incluiría a bandas criminales y grupos armados ilegales, el ministro de la Defensa Iván Velásquez y el fiscal general de la Nación Francisco Barbosa se refirieron a este tema, que según el Gobierno Nacional se avanza para presentar en los próximos días.



“Desde una reunión amplia que hubo en Buenaventura, hizo referencia al cese multilateral del fuego sin especificar respecto de organizaciones, no podría especificarse tampoco ahora, ustedes saben que el alto comisionado ha venido realizando reuniones y conversaciones, están en esas aproximaciones en virtud de las peticiones escritas que han enviado organizaciones de esa naturaleza”, dijo el ministro de la Defensa.



El ministro por eso agregó que “estamos en esa etapa exploratoria, todavía no podría afirmarse ni del cese multilateral, ni que haya un cese por parte de una organización específica (…) por el contrario, la instrucción es que se continúe actuando con toda la contundencia y efectividad contra todas las organizaciones, crimen organizado, como lo ha dicho el presidente en momentos que se empieza un proceso de paz, la fuerza pública no puede bajar la guardia, solo en virtud de las conversaciones se llegue a pactar un cese como directriz desde la Presidencia estamos dispuestos acatarla.”



“Sería absurdo que se pudiera hablar de un cese multilateral cuando en este momento ni siquiera hay una negociación que se haya empezado, sería absurdo pensar que se está planeando para ya el cese multilateral, es una intención, que determina esa intención, los avances que se hagan con cada una de las organizaciones de acuerdo a la caracterización.”



Por su parte, el fiscal Barbosa dijo que “no he recibido ninguna información ni ninguna comunicación sobre el levantamiento de órdenes de captura contra ninguna persona en la Fiscalía General de la Nación (…) yo persisto en la idea que existían unas órdenes de captura contra asesinos de líderes sociales que no han sido ejecutadas (…) nos preocupa la repetición de esas conductas, se siguen presentando en esas zonas del país, nosotros sabemos que por unas líneas de manos están actuando en esos territorios, estamos trabajando en la idea de hacer efectivas esas órdenes de captura.”