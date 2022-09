Los colombianos nos van a quedar al garete frente a bandas criminales: MinInterior

El ministro del Interior Alfonso Prada, participó en el Encuentro Internacional sobre Prevención y Trasformación de la Conflictividad Social, en Medellín. Tras el encuentro, el alto funcionario se refirió al anuncio que hizo el presidente Gustavo Petro desde Nueva York de un cese bilateral del fuego en pro de una paz total.

“Si hay una pacificación y un cese multilateral, no hay conflicto que atender, pero en la medida en que haya conflicto que atender y no se acojan estos ceses naturalmente la Policía, el Ejército y toda nuestra Fuerza Armada al territorio a defender naturalmente a la población colombiana que no va a quedar al garete frente a las bandas criminales o frente a las organizaciones disidentes o guerrilleras en cualquier parte del territorio estará presente nuestra fuerza pública”, dijo el ministro frente al papel de la Fuerza Pública en el país.

Así mismo, Prada fue enfático en decir que el tratamiento para los acuerdos de paz con todos las organizaciones criminales no son los mismos, ya que unos se deben someter a la justicia y otros como ELN tendrán un trato político.

“Uno es el debate o el diálogo que se da alrededor de un acuerdo de desmovilización de una organización a la que le hemos reconocido estatus político y esa negociación se da por ejemplo con el ELN en la Habana que lleva años sentada esperando que el Gobierno reaccione. Hay un diálogo que tiene un contenido y unas reglas con acompañamiento la comunidad internacional el otro diálogo ante usted se refiere como de bandas criminales no es un diálogo político ni es un diálogo con el gobierno es un diálogo con la justicia”, concluyó el alto funcionario.