Disputas por tierras dejan más de 10 heridos en el Cauca

Continúa la tensión en el norte del Cauca por las disputas de tierras en esta región. En las últimas horas confrontaciones entre comunidades indígenas y afrodescendientes en la finca El Chimán, vereda Llano de Taula, en límites entre los municipios de Caloto y Guachené dejaron a más de 10 personas heridas, cinco de ellas de gravedad.

Lea también: Más de 200 personas fueron desalojadas de la Hacienda Japio en Caloto, Cauca

Inicialmente, la Personera de Guachené, Ximena Bastidas, informó que al ser alertada sobre la perturbación en la vereda Llano de Taula acudió al sitio donde fue víctima de un ataque.

"Estábamos acompañando a la comunidad y llegan los indígenas, atacando, no les importó que me identificara como defensora de los Derechos Humanos, a pesar de que les mostré el chaleco se me llevaron la moto y tres de los indígenas comenzaron a disparar", dijo la funcionaria.

También denunció que en el lugar tres motocicletas fueron incineradas y que tres trabajadores del sector resultaron lesionados.

"No sabemos aún el estado en el que se encuentran las personas afectadas, ni si sus heridas fueron a causa de arma de fuego o papas explosivas", aseveró Bastidas.

La personera explicó que no hay garantías para ejercer la defensa de los Derechos Humanos en el territorio y que espera un pronunciamiento contundente del Gobierno Nacional frente a la problemática.

Por su parte, el consejo regional indígena del Cauca, Cric, denunció que 13 integrantes del denominado proceso de recuperación de la madre tierra en el territorio de López Adentro, en el municipio de Caloto, Cauca, resultaron heridos, cinco de ellos de gravedad, después de ser atacados por hombres armados quienes habrían disparado contra los comuneros.

Los heridos fueron remitidos a centros asistenciales locales y posteriormente trasladados a hospitales de mayor complejidad a la ciudad de Cali, por la gravedad de las heridas.

Le puede interesar: Incautado abundante material explosivo a las disidencias en el norte del Cauca

Frente a los hechos, el coordinador de Derechos Humanos del Cric, Edwin Guetio, afirmó que la personera de Guachené llegó al lugar junto a integrantes de las comunidades negras que estaban armados.

"Los únicos heridos son indígenas, quién tenía las armas", cuestionó el coordinador.

Entre tanto, el consejero mayor del Cric, Mauricio Capaz rechazó los hechos violentos contra las comunidades en proceso de liberación de tierra y exigió la intervención del Estado para salvaguardar la vida de las comunidades indígenas.

Capaz, dijo que el ataque, al parecer, fue perpetrado por paramilitares.

Todos los hechos son materia de investigación, las autoridades no se han pronunciado.