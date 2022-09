”Esto es una encerrona”: MinJusticia a la prensa en la U. Externado

Hoy en la Universidad Externado de Colombia se llevó a cabo un conversatorio acerca del nuevo estatuto de conciliación en lo administrativo, sin embargo, el ministro de justicia Néstor Osuna tuvo un tropiezo con la prensa.

Con un colega periodista cordialmente se le iba a preguntar al ministro temas de agenda como el tema de justicia entre los dos países a propósito de la apertura de la frontera, porque se abre en tema comercial pero también en temas de justicia para el intercambio de relaciones, acerca del proyecto de conciliación y cómo avanza la decisión del recurso de reposición interpuesto por la defensa de la extradición de Álvaro Córdoba.

Sin embargo, el ministro de justicia, Néstor osuna, dijo que era una encerrona y que no estaba dispuesto a prestarse para eso y agregó que el Externado era su casa y que “no podíamos entrar a su casa”.

No obstante, el evento fue citado por la propia jefe de prensa que envía todos los días la agenda, y no se hizo ningún tipo de restricción de si se podía o no hacer preguntas.