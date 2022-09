Denuncian indiferencia estatal en la vía Duitama - Pantano de Vargas en Boyacá

Con huecos en la mayoría del trayecto, sin buena demarcación y señalización, con pocos espacios para el peatón, así es la vía turística que comunica a Duitama con el Pantano de Vargas en Boyacá.

Hay un sector, en esa vía, que le llaman cuatro esquinas, zona limítrofe de los municipios de Paipa, Tibasosa y Duitama, justo en ese lugar está don Rosendo Vargas, líder comunitario, señalando los huecos y denunciando que es injusto llevar 15 años sin que se haga una intervención completa a la vía.

"El 15 de enero le envié un oficio al señor gobernador (Ramiro Barragán) con copia al secretario de Infraestructura, a la Asamblea de Boyacá y a la Alcaldía de Duitama, desafortunadamente no se hizo nada. Volví a enviar otro oficio en agosto a las entidades y no se hizo ninguna gestión", cuenta don Rosendo, mientras señalas los huecos y sostiene la carpeta con copias de los oficios y solicitudes.

Por su parte, Álvaro Fontalvo, otro líder de la comunidad, cuenta que la vía tiene una estructura desde hace 30 años y en la actualidad tiene una movilidad diaria de cerca de 1000 vehículos.

"Ha pasado todo ese tiempo y no se le hace mantenimiento. La vía es departamental y tanto la Gobernación como la Nación muestra su falta de atención o incapacidad para intervenirla", insiste Fontalvo.

La vía tiene aproximadamente 10 kilómetros, es angosta y por falta de señalización, según la comunidad, se presentan altos casos de accidentalidad.

"Aquí tenemos gente que ha quedado invalida y nadie hace nada", dice doña Luz Imelda Cruz que insiste no hay andenes para los niños que van a la escuela o los estudiantes que se dirigen al Sena.

Un transportador que cruzaba por el sector, paró y se bajó para decir: "por esta vía me toca cambiar los repuestos cada tres meses".

- Gobernación de Boyacá intervendría 4 de los 10 kilómetros de la vía

El secretario de Infraestructura de Boyacá, John Piña, sostiene que ya hay una partida para la formulación de un proyecto por $923 millones, para intervenir 4 kilómetros.

"La intervención seria desde la ruta 55 al puente Britalia. Es importante decir que vamos a evaluar el resto del tramo para ver que dificultades hay sobre la vía, para poder hacer una intervención", dijo.

- Acción popular

De hecho, se interpuso una acción popular contra la Gobernación de Boyacá para mejorar las condiciones de la vía.

Yesid Figueroa, interpuso la acción popular, dice que el objetivo es "la rehabilitación estructural de la capa de rodadura del pavimento, la limpieza de cunetas, alcantarillado y señalización reglamentaria, la que exige el Instituto Nacional de Vías (Invías)".