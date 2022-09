¿Qué es el modo confidencial de Gmail y cómo activarlo?

Gmail. (Photo Illustration by Thiago Prudencio/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) / SOPA Images

Este modo confidencial de Gmail, permitirá que al enviar mensajes y archivos adjuntos con información sensible, terceros y personas que no tengan autorización, no puedan ingresar.

Además, con esta herramienta se podrá establecer una fecha de vencimiento para los mensajes o negar el acceso a los correos cuando se desee. Y adicionalmente, los destinatarios del correo no podrán usar las opciones de reenviar, copiar, imprimir o descargar el archivo, solo podrán visualizarlo y dar una respuesta a este.

Cabe destacar que aunque se pueden inhabilitar las opciones de compartir el correo o reenviar, el destinatario podría tomar una captura de pantalla o una foto a dichos archivos adjuntos.

Asimismo, según el soporte de Google, se han conocido casos en los que por medio de programas determinados, los destinatarios han podido descargarlo o copiar la información enviada.

¿Cómo enviar mensajes y archivos adjuntos de forma confidencial?

Diríjase a ve a Gmail y haga clic en ‘redactar’.

En la esquina inferior derecha de la ventana, haga clic en ‘Activar’ o ‘desactivar’ el modo confidencial.

Establezca una fecha de vencimiento y una contraseña. Tenga en cuenta que esta configuración perjudicara tanto al texto del mensaje como a los archivos adjuntos.

Se desplegarán dos opciones de envío. Elija la que prefiera

Si elige ‘Sin contraseña por SMS’ , los usuarios que cuentan con la app de Gmail podrán abrir el mensaje directamente. Aquellos que no la usen, recibirán la contraseña por correo electrónico.

, los usuarios que cuentan con la app de Gmail podrán abrir el mensaje directamente. Aquellos que no la usen, recibirán la contraseña por correo electrónico. En caso de haber elegido ‘Contraseña por SMS’, los destinatarios recibirán una contraseña por mensaje de texto al número que usted registró. Tenga en cuenta que debe poner el del destinatario.

los destinatarios recibirán una contraseña por mensaje de texto al número que usted registró. Tenga en cuenta que debe poner el del destinatario. Haga clic en ‘Guardar’ y listo, ya quedará enviado el correo de forma confidencial.

Cómo quitar el acceso antes de la fecha de vencimiento del mensaje

Si desea eliminar el acceso a sus archivos una vez vistos por el destinatario, podrá entrar a Gmail y cambiar la configuración de vencimiento.

Haga clic en ‘ Enviados’ .

. Diríjase al correo electrónico confidencial y haga clic en ‘Quitar acceso’.

Cómo abrir un correo electrónico enviado con el modo confidencial

Si usted es el destinatario de un correo en el que se usó el modo confidencial, tenga en cuenta lo siguiente:

Tenga en cuenta la fecha de vencimiento establecido en el correo, pues solo tendrá ese plazo para acceder y ver los archivos que incluya este.

No podrá reenviarlo, copiarlo, descargarlo, únicamente tendrá habilitada la opción de responder.

Revise sus mensajes de texto o su bandeja de entrada de Gmail para conocer la contraseña de seguridad que este tiene.

¿Qué hacer en caso de que lo hayan eliminado y no haya alcanzado a verlo?

Por parte de Google y de la plataforma de Gmail no se podrá hacer nada, pues es una opción que el remitente estableció, sin embargo, podrá llegar a un acuerdo con el remitente y este podrá modificar la fecha o volver a activarlo sin ningún problema por medio de la activación anteriormente explicada.