10 grupos organizados al margen de la ley iniciaron el cese unilateral del fuego

Poco a poco el Gobierno, encabezado por el alto comisionado para La Paz, Danilo Rueda, está logrando acercamientos con diferentes grupos organizados al margen de la ley. A esto, se suma ahora la confirmación de un cese el fuego unilateral por varios grupos organizados en algunas zonas del país.

Según el alto funcionario, son: el Estado Mayor Central de las Farc, la Segunda Marquetalia, AGC, varias oficinas de ciudades y Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

“Cada grupo con su propia identidad naturaleza y motivación está expresando su voluntad de hacer la paz total. En la fase de exploración se les ha pedido no matar, no desaparecer, no torturar”, dijo el alto funcionario Danilo Rueda.

Por otra parte, Rueda confirmó que se trabajan en los protocolos para que se puedan iniciar los diálogos con el ELN y así mismo definir quiénes serán los delgados del Gobierno para establecer esos diálogos.

Finalmente, el alto comisionado para La Paz invitó a quienes critican los acercamientos con las disidencias de las Farc a que conozcan la realidad de las personas que viven la violencia.