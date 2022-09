Déjeme gritar que así hablo: video de discusión entre jueza y abogado se hizo viral

Colombia

En redes sociales, se ha hecho viral un video en el que, en medio de una audiencia virtual, una juez grita airadamente a un abogado.

Según fuentes judiciales, se trataría de la Juez Primera Penal Municipal de Fonseca con función de control de garantías.

El suceso se produjo durante una audiencia contra un interno que se encuentra en Riohacha, La Guajira.

Ante el reclamo del abogado, la juez explica que ella no está gritando y que “ese es su tono de voz”, pues es caleña. Así, se produjo un “choque de regiones” entre caleños y tolimenses en plena audiencia.

“Déjeme gritar porque ese es mi tono de voz. Qué pena pero yo hablo fuerte porque soy es caleña (...) doctor, cállese que yo a usted no le he dado la palabra. Le dije que no me interrumpiera”, le dijo la juez al abogado cuando le hizo el reclamo.