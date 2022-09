Petro criticó la creación de múltiples entidades para cumplir con acuerdos de paz

El presidente Gustavo Petro de nuevo cuestionó la implementación de los acuerdos de paz por el gobierno pasado. Esta vez, el jefe de Estado aseguró que se ha encontrado con una cantidad de entidades para este fin que lo único que parece es querer complicar la implementación de la paz.

“Me he encontrado en la administración un laberinto de instituciones alrededor del tema de la paz, creo que es un mecanismo para no hacerla. Que estabilización aquí, que no sé que allá ,qué agencia regional territorial, que el fondo de paz aquí que otro fondo de paz por allá. Y ninguna tiene la capacidad de volver realidad los acuerdos de paz con las Farc, no se construyeron para cumplir los acuerdos de paz. ¿Para que se construyeron? quizás para darle premios a los amigos políticos pero no más”, dijo el presidente.

También cuestionó el uso de recursos para la paz y la falta de los mismos para lograr los objetivos del acuerdo. En ese mismo sentido, criticó la posición de la Andi frente al cobro de más impuestos, cuyos recursos serían para La Paz.

“La Andi, por ejemplo, nos dice que es muy malo pagar impuesto por 21 billones de pesos quitándole privilegios tributarios que se han configurado a lo largo de las décadas, pero el primer punto del Acuerdo vale 60 y no 21 billones, entonces lo que nos están diciendo es que no se puede cumplir el acuerdo de paz que nosotros hicimos, pero el mandato popular que nos confirió estar en este palacio sí nos lo demanda”.