¿Se habrían perdido 14 billones de pesos de los seguros de Hidroituango?

Nuevamente se prendieron las alarmas en la polémica de Hidroituango, esta vez, por parte de gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria y el exalcalde de Medellín Alonso Salazar, quienes aseguraron por su cuenta de Twitter que se habrían perdido 10 billones de pesos pertenecientes a los contratos de seguros de la obra.

Los seguros de Hidroituango se contrataron con rigurosidad. Por ello se recuperaron $4 billones, pero pudo ser más, pues cobertura contratada en los gobiernos de Fajardo, Salazar y el nuestro, era mayor a $14 billones. ¿Por qué se negociaron 4 billones teniendo cobertura de 14? pic.twitter.com/6OErHHXl6H — Aníbal Gaviria Correa (@anibalgaviria) September 27, 2022

Por su parte, el exalcalde de Medellín, quien además es imputado por la Contraloría General de la República, escribió:

Tiene razón el gobernador @anibalgaviria al denunciar que el "arreglo" de @QuinteroCalle con los aseguradores de Hidroituango es un detrimento para el proyecto. Se tranzo por 4 billones cuando el monto era hasta por 14 billones. Les regaló 10 billones. https://t.co/vLZnTIyQP4 — Alonso Salazar J. (@AlonSalazarJ) September 27, 2022

Frente a esto, Sigue La W habló con Andrés Uribe Mesa, vicepresidente de riesgos de EPM, quien explicó que un seguro es un instrumento financiero que al final busca proteger los impactos económicos derivados de la materialización de un riesgo.

Además, comento que por parte de EPM “después de un ejercicio multidisciplinario se llevó a acabo la demostración de la ocurrencia de la cuantía y de la pérdida”, mencionó Uribe recalcando que EPM, desde la ocurrencia misma de la contingencia el pasado 28 de abril, demostró todo el proceso de las pérdidas que se dieron finalmente en el proceso de negociación con Mapfre en noviembre y diciembre del 2021.

De este modo explicó que las cifras exactas fueron de:

2.556 millones de dólares: valor asegurado en daño material

628 millones de lucro cesante

5.3 billones de pesos: pretensiones del valor total asegurado

183 millones de dólares: en el marco del proceso arbitrario que se adelantaba con Mapfre con el objetivo de suspender los efectos de la caducidad de la acción.

“Siempre fuimos conscientes que ese era el techo bajo el cual nosotros presentaríamos la reclamación considerando los valores y las pérdidas que realmente se encontraban asegurados”, dijo Uribe teniendo en cuenta que había rubros que no estaban asegurados. No se puede pretender que el monto total asegurado del valor del proyecto iba a ser el monto que iban a recibir en el marco de la indemnización.

Por otro lado, explicó que de acuerdo con los trinos del gobernador de Antioquia y el exalcalde de Medellín, es imposible traer a colación estos valores en este momento pues “esas cifras estaban en dólares, entonces mal haría uno en hacer una multiplicación por la tasa de cambio vigente, al final nosotros hicimos una negociación con el monto total en dólares equivalente a 983.008 millones de dólares”. Asimismo, aseguró que hacer una comparación con los 14 billones de pesos no se referencia a lo que se tenía contratado con EPM.

De este modo explicó que el maciso rocoso, los túneles de conducción y la estabilización de la montaña eran algunos rubros que no estaban dentro de la cobertura asegurada, pero que sufrieron daños, por lo tanto, no se puede pretender que se debía responder por algo que no estaba asegurado desde la contratación.

“Nosotros aseguramos el 100% de los que debíamos tener asegurado, existían algunas situaciones que no se habían contemplado dentro de contrato, por ejemplo, los blindajes, pero posteriormente fueron obras que tuvimos que adelantar con el objetivo de garantizar la estabilidad del proyecto (…) al hacer adiciones, en efecto no debían ser compensadas por la aseguradora”, argumentó el vicepresidente de riesgos de EPM.

Según Andrés Uribe Mesa, el proyecto ha tenido un incremento en los costos de inversión y por el momento será un juez de la República quién determine la responsabilidad de las pérdidas del caso.

Por último, enfatizó que EPM siempre se ha mostrado responsable garantizando y minimizando el riesgo de las vidas humanas con el objetivo de llevarlo a feliz término, es por eso que “se entendió que la única manera de garantizar la vida humana es finalizar el proyecto de la mejor manera posible”.

Esto indica que mientras se soluciona el problema jurídico frente a la responsabilidad del caso, es EPM el que debe responder por los daños ocurridos.