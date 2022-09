Comisión de disciplina judicial investigará a jueza que gritó a abogado

Hernán Reina, presidente de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de la Guajira, recibió el caso de una jueza que grita a un abogado durante una audiencia.

En redes sociales se hizo viral el vídeo. Según fuentes judiciales, se trataría de la juez primera penal municipal de Fonseca con función de control de garantías y los hechos se habrían registrado durante una audiencia contra un interno que se encuentra en Rioacha.

La comisión investigará la presunta incursión en faltas disciplinarias por parte de la funcionaria.

¿Cuál es el video?

Vale recordar que el suceso ocurrió durante una audiencia contra un interno que se encuentra en Riohacha, La Guajira.

Ante el reclamo del abogado, la juez explica que ella no está gritando y que “ese es su tono de voz”, pues es caleña. Se produjo un “choque de regiones” entre caleños y tolimenses en plena audiencia.

“Déjeme gritar porque ese es mi tono de voz. Qué pena pero yo hablo fuerte porque soy es caleña (...) doctor, cállese que yo a usted no le he dado la palabra. Le dije que no me interrumpiera”, dijo la juez al abogado cuando le hizo el reclamo.