Director de la Policía defendió su postura y reiteró críticas al Halloween

Bogotá

Tras una imagen publicada en el estado de WhatsApp por el director de la Policía Nacional, el general Henry Sanabria, que desató una polémica luego de demostrar un vehemente rechazo a la celebración de Halloween que se lleva a cabo cada 31 de octubre, el oficial aclaró su postura frente al tema en los micrófonos de La W.

El oficial comentó que “es necesario realizar algún tipo de pedagogía frente a lo que la Procuraduría ha dicho, que los sentimientos de los colombianos en su mayoría cristianos, en nada chocan con la Constitución política, promover las buenas prácticas, promover valores en cada familia para proteger la sociedad, es un deber de cada colombiano y eso estamos promoviendo.”

Agregando que “la misma Procuraduría lo ha dicho, no choca el cristianismo con el tema constitucional, el 31 de octubre la Policía redobla esfuerzos porque hemos tenido casos de secuestro y homicidios en ritos satánicos. La Policía va a estar garantizando con mayor cuidado ese día. El cristianismo promociona el derecho a la vida, el derecho a la libertad y libre desarrollo de la personalidad, en nada choca, se garantiza que una persona que cree en dios y lo promueve es una persona que garantiza los derechos de todos.”

Sobre el festival ‘El Maligno’ que se va a realizar en la ciudad, el general dijo que se prestará igual toda la seguridad y la logística por parte de la Policía para este escenario: “se protegerá, pero no seremos flexibles cuando se turbe el orden público, el artículo 5to no protege el satanismo, pero se trata de un concierto de música que creeremos no va generar problemas, en otras oportunidades se han generamos desmanes a la salida de estos conciertos.”

En la imagen compartida por el uniformado en su estado de WhatsApp, se deja claro que esta celebración –según la imagen– es una fiesta pagana. “No al Halloween. La estrategia satánica para inducir a los niños al ocultismo. No podéis beber la copa del señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del señor y de la mesa de los demonios”, dice la imagen, cuyo texto está acompañado por una bruja y una calabaza de Halloween”.

Escuche la entrevista completa a continuación: