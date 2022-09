“Ser homosexual es una decisión individual”: Henry Sanabria, director de la Policía

Bogotá

En diálogo con La W, el general Henry Sanabria, director de la Policía Nacional, señaló que es respetuoso de las creencias y orientación sexual de los uniformados de la institución, pero aclaró que no se tolera ningún tipo de delito o acoso por parte de personas heterosexuales y que pertenezcan a la comunidad LGBTIQ+.

“Hay muchísimos jóvenes, no solamente oficiales sino patrulleros, esos jóvenes tienen toda la protección constitucional y mi respeto porque es una decisión individual, lo que si no se toleraría en un momento dado, como ocurre con los heterosexuales, es el tema del acoso sexual, eso si no se tolera, una persona opta por diferentes formas de ver la vida, se protege totalmente, no tiene ningún problema”, dijo.

Otro de los puntos que agregó el general es que “normalmente cuando se toman decisiones contra personas homosexuales creen que es por esa condición pero no miran más allá de su conducta que han afectado otras personas.”

Infidelidad de policías

Además, respondió a la polémica por cuenta de una directriz que prohíbe a los policías tener una relación extramatrimonial. “Cuando pasa eso, hemos recibido muchas mujeres víctimas de esta situación (…) soy el director de la Policía, yo tengo que proteger la familia y a los policías, eso lo seguiré haciendo, proteger la familia, la vida y el matrimonio, porque esa es la célula de la sociedad, si no cuido eso se vienen cosas más complicadas como la corrupción.”

“Esto no es una causal de retiro, normalmente esas personas que tienen ese tipo de vida donde están afectando a su hijos y señora, cometen otro tipo de conductas, el que no es fiel en lo poco no es fiel en lo mucho, este debate es muy aplaudido sobre todo por mujeres que se ven afectadas porque sus parejas son infieles”, puntualizó.

