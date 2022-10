Al Oído: Uribe, en medio de chuzadas ilegales de la Corte

Volvemos al caso Uribe:

El debate que suscita amores y odios, pero que en este caso específico, no debe observarse bajo la lupa de la simpatía política, sino de la verdad que sustenten las pruebas, pues es la única manera que la justicia sea creíble.

Este proceso tiene un origen del que poco se conocen respuestas y que sí deja un manto de duda, el país conoció que la Corte ‘chuzó' de manera ilegal al expresidente Álvaro Uribe, todo el que conozca el proceso sabe que hubo vicios de procedimiento por parte del Alto Tribunal, al interceptar al expresidente por “error” y decidir darle continuidad pese a las advertencias del analista del CTI quien informó que se estaba interceptando al exmandatario. ¿Qué credibilidad tiene un proceso así? ¿Ha tenido garantías? respuestas que se hacen cada día más difíciles, es difícil confiar en quienes deciden interceptarlo ilegalmente.

Luego de saber que no era la persona a la que debían interceptar, siguieron escuchando sus comunicaciones durante 32 días, es como si existieran dos constituciones en Colombia una para Álvaro Uribe y otra para el resto. Se pregunta uno, por qué no ha pasado nada en contra de los que interceptaron ilegalmente al ex presidente, por qué se siguen usando estás pruebas. Acaso ¿El fin justifica los medios?, de ahí hasta al día de hoy, abundan las inconsistencias, los testigos que no aparecen como Mercedes Arroyave, las versiones de exparamilitares como el ‘Tuso’ Sierra, extraditado durante el Gobierno Uribe quien sostiene que lo buscaron para ofrecerle beneficios si hablaba en contra del expresidente.

Por eso hoy en Al Oído contactamos al abogado del expresidente, Jaime Granados, a quien le preguntamos ¿por qué la defensa se sostiene en la ilegalidad de las interceptaciones en el marco del proceso contra Álvaro Uribe?

“Se ha pretendido por algún motivo cuestionar que la defensa de Albaro Uribe Vélez sostenga la ilegalidad de las interceptaciones de las comunicaciones telefónicas que tuvieron lugar entre el 4 de marzo y 9 de abril del 2018 (…) Los derechos fundamentales establecen en su artículo 29 que el derecho a la comunicación es sagrado. Álvaro Uribe como cualquier otra persona tiene derecho a la constitución y no debe ser menos que eso”, expresó el penalista Granados.

Muchos olvidan el artículo 29 de la constitución que es claro en “es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.

¿En qué va el caso?

Ahora nuevamente la Fiscalía, después de otra nueva investigación, define que otra vez la conducta del expresidente Uribe no constituye delito.